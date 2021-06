Apple se prépare à lancer sa première nouvelle application Android depuis longtemps – .

in

Apple, historiquement parlant, n’en fait pas exactement une priorité pour accueillir les utilisateurs d’Android. Au contraire, Apple fait traditionnellement tout ce qui est en son pouvoir pour verrouiller les utilisateurs d’iPhone dans l’écosystème iOS et prétendre qu’Android n’existe même pas. Cela dit, lorsque Apple publie une application pour Android – ce qui est incroyablement rare – cela vaut généralement la peine d’y prêter attention. En fait, il n’y a actuellement que trois applications développées par Apple sur le Google Play Store, dont l’une est conçue pour faciliter la migration des utilisateurs d’Android vers l’iPhone.

Cependant, une quatrième application Android d’Apple serait en route. Selon CNET, Apple développe actuellement une application Android qui alertera les utilisateurs lorsqu’un AirTag se déplace avec eux. L’application est essentiellement un autre moyen pour Apple de renforcer les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité entourant ses trackers AirTag récemment publiés.

Le rapport CNET lit en partie :

Pour rassurer davantage les gens sur ses AirTags, Apple a déclaré qu’il développait une application pour les appareils Android qui aidera les gens à “détecter” un appareil compatible AirTag ou Find My qui peut également “voyager” de manière insoupçonnée avec eux. Les iPhones d’Apple disposent déjà d’un système d’alerte similaire intégré à leurs appareils. L’application Android sortira plus tard cette année. “L’introduction récente d’AirTag incluait des fonctionnalités proactives inédites dans l’industrie qui découragent le suivi indésirable”, a déclaré Apple dans un communiqué. La société a ajouté que ses décisions, qui interviennent une semaine avant son événement en ligne Worldwide Developers Conference, représentent un engagement continu à améliorer la confidentialité et la sécurité des AirTags.

C’est une décision bienvenue de la part d’Apple, mais en pratique, l’application semble soulever quelques questions de plus que de réponses. Tout d’abord, est-il réaliste de s’attendre à ce que les utilisateurs d’Android téléchargent une application dont le seul but est de les alerter lorsqu’ils sont involontairement suivis ou traqués ? Mais comme certains l’ont commenté, si un utilisateur d’Android, par exemple, s’inquiète qu’un ex-petit ami ou une petite amie essaie de les suivre, il est crucial de pouvoir rester au courant d’un AirTag placé furtivement.

Les trackers AirTag d’Apple ont certainement soulevé un certain nombre de problèmes de confidentialité, mais la réalité est que les mesures de sécurité mises en œuvre par Apple sont incontestablement plus strictes que ce que nous avons vu de trackers concurrents comme Tile.

Comme nous l’avons détaillé précédemment, les AirTags d’Apple sont conçus pour empêcher le suivi indésirable. À cette fin, si un AirTag se déplace avec une personne différente de celle qui a enregistré l’AirTag, l’AirTag émettra un son. En fait, l’AirTag jouera un son même si la personne en question n’a pas d’appareil iOS.

Si vous possédez un iPhone et que vous êtes suivi par un AirTag errant, vous recevrez un message indiquant « AirTag trouvé en mouvement avec vous ».

Dans ce scénario, Apple conseille aux utilisateurs de procéder comme suit :

Appuyez sur le message. Appuyez sur Continuer. Si vous avez besoin d’aide pour trouver l’AirTag, appuyez sur Lire le son.* Si l’AirTag est attaché à un élément que vous empruntez, vous pouvez appuyer sur Suspendre les alertes de sécurité pour désactiver les notifications « AirTag détecté » pendant une journée. Si vous empruntez un AirTag à un membre de votre groupe de partage familial, vous pouvez désactiver les alertes de sécurité pendant un jour ou indéfiniment. Vous pouvez appuyer sur En savoir plus sur cet AirTag pour voir son numéro de série si le propriétaire l’a marqué comme perdu. Pour désactiver l’AirTag et arrêter de partager votre position, appuyez sur Instructions pour désactiver l’AirTag et suivez les étapes à l’écran. Si vous pensez que votre sécurité est menacée, contactez les forces de l’ordre locales qui peuvent travailler avec Apple. Vous devrez peut-être fournir l’AirTag ou son numéro de série.

De plus, iOS fournira également aux utilisateurs une carte qui détaille dans quelle mesure un AirTag suivait leurs mouvements, comme illustré via la photo ci-dessous :

La sélection de l’option « Play Sound » déclenchera « 15 secondes de gazouillis lumineux », vous voudrez donc l’appuyer en dehors d’un environnement bruyant.

Encore une fois, bien que l’AirTag d’Apple ne soit pas à l’épreuve des harceleurs, Apple a indéniablement beaucoup réfléchi pour s’assurer que le produit est aussi soucieux de la confidentialité et de la sécurité que possible.

