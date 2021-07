Apple se prépare à occuper 200 000 pieds carrés d’espace temporaire avant le nouveau campus de 1 milliard de dollars en Caroline du Nord

En avril, Apple a annoncé un investissement de 430 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour créer plus de 20 000 nouveaux emplois alors que l’entreprise poursuit son expansion. Un élément important de ce plan est un nouveau centre d’ingénierie et de recherche en Caroline du Nord où Apple investira plus d’un milliard de dollars et embauchera au moins 3 000 employés.

Assemblage de sept propriétés dans Research Triangle Park appartenant à Apple

Apple a en fait acquis le terrain de son nouveau campus en Caroline du Nord fin 2018, en achetant environ 280 acres à Research Triangle Park (RTP) près de la capitale de l’État de Raleigh pour environ 50 millions de dollars, mais alors qu’Apple a annoncé des plans pour un nouveau campus à Austin, Texas , à cette époque, il est resté silencieux sur ses plans RTP jusqu’à cette année.

Il faudra encore plusieurs années pour que le campus d’Apple à RTP soit opérationnel, donc la société va de l’avant avec des plans pour plus de 200 000 pieds carrés d’espace temporaire dans la ville voisine de Cary, a confirmé MacRumors.

Apple prendra l’installation la plus récemment construite dans un complexe de trois bâtiments construit au cours des huit dernières années pour la compagnie d’assurance MetLife. La crise sanitaire mondiale ayant un impact sur les besoins des entreprises dans le monde entier, MetLife a regroupé ses opérations Cary dans deux bâtiments sur le campus et a rendu l’intégralité du troisième bâtiment disponible à la location.

Apple prendra le bâtiment 3 (à gauche) sur le campus MetLife à Cary, en Caroline du Nord

Sur la base des plans déposés auprès de la ville de Cary, Apple prendra l’ensemble du bâtiment “MetLife III” de sept étages, qui totalise plus de 220 000 pieds carrés. Une phase initiale de construction pour Apple comprend les trois premiers étages du bâtiment, mais les documents de l’architecte du projet indiquent qu’Apple a “l’intention d’occuper la totalité du bâtiment dans un avenir proche”.



Des plans de développement pour la rénovation d’Apple ont été déposés auprès de la ville fin juin et ont été approuvés les 8 et 9 juillet, ouvrant la voie au démarrage de la construction. Les documents indiquent que les rénovations initiales coûteront près de 5,5 millions de dollars et sont de portée assez limitée, Apple conservant en grande partie le plan ouvert déjà en place et précédemment utilisé par MetLife.

Aménagement du deuxième étage (cliquez pour agrandir)

Apple procédera à la démolition sélective de revêtements de sol et de murs dans certaines zones des trois premiers étages et reconfigurera certains espaces pour personnaliser les choses à sa guise, mais Apple évitera des changements et des dépenses majeurs étant donné que sa location devrait être plutôt courte. -vivait.

Il ne semble pas encore y avoir de signes de progrès sur le futur campus RTP d’Apple, mais ce n’est pas très surprenant étant donné que l’annonce a été faite il y a quelques mois à peine et qu’Apple continue probablement de travailler avec des architectes et d’autres pour finaliser ses plans.