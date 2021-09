Apple se prépare à prendre en charge les clés de voiture numériques pour les véhicules Genesis

in

L’année dernière, Apple a lancé la prise en charge des clés de voiture numériques, qui permettent aux utilisateurs de verrouiller, déverrouiller et démarrer leurs véhicules à l’aide d’un pass stocké dans l’application Wallet sur l’iPhone. Et avec iOS 15, il existe désormais une prise en charge Ultra Wideband sur l’iPhone 11 et les versions ultérieures qui permettront à la fonctionnalité de fonctionner sans avoir à retirer votre ‌iPhone‌ de votre poche.



Les constructeurs automobiles doivent ajouter la technologie NFC à leurs véhicules pour prendre en charge les clés de voiture numériques, et jusqu’à présent, BMW a été le seul constructeur à le faire avec les plates-formes d’Apple.

Il semble que cela soit sur le point de changer, cependant, car un fichier de configuration Apple spécifiant divers critères de compatibilité pour la fonctionnalité Apple Pay NFC a été mis à jour aujourd’hui pour ajouter une mention de la marque de luxe de Hyundai Genesis.



Nous avons noté plus tôt cette année que BMW se préparait à prendre en charge la version ultra large bande de la fonction de clé de voiture numérique d’Apple et que Hyundai serait en train d’adopter également des clés de voiture numériques sur ‌iPhone‌, et cela semble maintenant se concrétiser.

Nous n’avons pas encore vu d’annonce officielle de Hyundai ou Genesis concernant le lancement de la prise en charge des clés de voiture numériques sur iOS, mais le fabricant a lancé la fonctionnalité sur Android avec ses modèles 2021 GV80 et G80 et a indiqué qu’il travaillait avec Apple sur la prise en charge iOS.

