Apple se prépare enfin à sortir le nouveau Mac passionnant que nous attendions

En avril dernier, Apple a enfin présenté un iMac entièrement repensé. Le nouvel iMac 24 pouces, qui remplace le design existant de 21,5 pouces, est disponible dans un assortiment de couleurs qui sont clairement un retour à l’iMac G3 d’antan. Étant donné que l’apparence générale de l’iMac n’avait pas beaucoup changé au cours des 10 dernières années, les fans de Mac étaient plus que ravis de voir le bureau emblématique d’Apple recevoir une refonte de fond en comble. Mais où est le nouvel iMac 27 pouces ?

Lorsque Apple a présenté le nouvel iMac plus petit, il n’a même pas mentionné le modèle plus grand existant. Quelques mois plus tard, le mot a maintenant émergé que nous pouvons nous attendre à voir une refonte du modèle 27 pouces dans un proche avenir.

Quand Apple remplacera-t-il l’iMac 27 pouces en aluminium

Selon Mark Gurman, qui a un solide bilan en ce qui concerne les rumeurs d’Apple, un remplacement pour le plus grand iMac est “en route”. Bien que Gurman ne fournisse pas plus d’informations concernant une date de sortie, il est plausible que nous puissions voir Apple annoncer le nouveau bureau plus tard cet automne. Vraisemblablement, Apple voudra sortir un iMac remanié avant Thanksgiving afin de profiter de la haute saison des achats des Fêtes.

Qu’apportera le bureau de nouvelle génération d’Apple à la table

Le nouvel iMac, selon la rumeur, offrira probablement un écran plus grand en raison de cadres plus fins, de la même manière que le nouvel iMac 24 pouces a plus d’espace d’écran que son prédécesseur. Autrement dit, Apple pourra augmenter la taille de l’écran sans forcément concevoir une machine plus grande.

Plus intéressant que la taille de l’écran de l’iMac 27 pouces, le nouvel iMac d’Apple pourrait accueillir un processeur M2 de nouvelle génération.

“Je ne pense pas, cependant, qu’Apple lancera le plus grand modèle avec la même puce M1 qui est dans le plus petit modèle”, note Gurman. “Ce sera probablement un M1X, la version la plus costaud du ‌M1‌ actuel, ou un M2X.”

Compte tenu de la rapidité insensée du M1, nous ne pouvons qu’imaginer le type de performances qu’un M2 pourrait offrir. Il n’y a pas si longtemps, le dirigeant d’Apple, Bob Borchers, racontait une anecdote folle sur le développement du M1. Plus précisément, Borchers a indiqué que la durée de vie de la batterie fournie par le M1 sur un MacBook était si grande que les ingénieurs d’Apple ont d’abord pensé que l’indicateur était cassé.

“Quand nous avons vu ce premier système, puis que vous vous êtes assis là et avez joué avec pendant quelques heures et que la batterie n’a pas bougé, nous avons pensé” Oh mec, c’est un bug, l’indicateur de batterie est cassé “, a déclaré Borchers. « Et puis Tim [Milet]rit en arrière-plan, ‘Non, c’est comme ça que c’est censé être’, et c’était assez phénoménal.

Milet, pour ceux qui ne sont pas familiers, est le vice-président de l’architecture de la plate-forme d’Apple.

Notez également que le M1 de l’iMac 24 pouces est 85 % plus rapide que le plus récent iMac 21,5 pouces. La machine offre également des performances GPU 2 fois plus rapides et un apprentissage machine 3 fois plus rapide grâce au Neural Engine à 16 cœurs de M1. Il va de soi qu’Apple apportera également des améliorations de performances similaires sur le remplacement de l’iMac 27 pouces.

Les ventes de Mac augmentent

Enfin, les ventes de Mac ont globalement augmenté ces derniers mois. La forte augmentation des ventes est probablement due au processeur M1 et au nombre croissant d’employés travaillant désormais à domicile. Au cours du deuxième trimestre 2021, les ventes de Mac ont augmenté de près de 10 %. En fait, le Mac dans certains quartiers est désormais plus rentable pour Apple que l’iPad. Nous aurons une meilleure idée de l’état du Mac lorsque Apple annoncera ses résultats plus tard ce mois-ci.

