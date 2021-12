Apple se préparerait pour les iPhones sans emplacement pour carte SIM d’ici septembre 2022

Plus tôt cette semaine, une rumeur du site Web brésilien Blog do iPhone a affirmé que les modèles d’iPhone 15 Pro pourraient ne pas avoir de fente pour carte SIM physique dans au moins certains pays et régions, mais le changement pourrait se produire encore plus tôt.

Image : iFixit

Un pronostiqueur anonyme a informé MacRumors qu’Apple avait conseillé aux principaux opérateurs américains de se préparer au lancement de smartphones eSIM uniquement d’ici septembre 2022. Le pronostiqueur a partagé un document apparemment légitime décrivant le calendrier de cette initiative, bien que le document ne mentionne pas spécifiquement Apple ou le iPhone.

Dans le cadre de la transition, certains opérateurs américains commenceraient à proposer certains modèles d’iPhone 13 sans carte nano-SIM dans la boîte au cours du deuxième trimestre 2022. Les modèles d’iPhone 13 vendus dans les Apple Store ou sur Apple.com manquent déjà d’un nano-. Carte SIM dans la boîte, les utilisateurs pouvant généralement activer un forfait cellulaire via eSIM en allumant l’iPhone, en se connectant à un réseau Wi-Fi et en suivant les instructions à l’écran.

Compte tenu de la date limite présumée de septembre 2022, il est possible qu’Apple supprime l’emplacement physique de la carte SIM en commençant par certains modèles d’iPhone 14, plutôt que certains modèles d’iPhone 15, comme on le disait à l’origine, mais rien n’est définitif à ce stade.

Une eSIM est une carte SIM numérique qui permet aux utilisateurs d’activer un forfait cellulaire sans avoir à utiliser une carte nano-SIM. Il convient de noter que le service eSIM n’est pas disponible dans tous les pays, de sorte que les iPhones avec un emplacement pour carte SIM peuvent rester disponibles sur certains marchés. L’adoption se développe rapidement, cependant, avec plus de 100 opérateurs offrant un service eSIM dans le monde et plus de plans pour déployer un support en 2022, dont Three au Royaume-Uni et Vodafone en Nouvelle-Zélande.

Les modèles d’iPhone 13 prennent déjà en charge plusieurs profils eSIM, permettant aux utilisateurs de s’abonner à plusieurs forfaits cellulaires numériquement et de basculer entre eux, et cette fonctionnalité pourrait ouvrir la voie à la suppression de la fente pour carte SIM dans certains pays.

L’ancien chef de la conception d’Apple, Jony Ive, a déjà envisagé l’iPhone comme une « plaque de verre unique », et le retrait de la fente pour carte SIM serait une autre étape vers une conception transparente et améliorerait la résistance à l’eau dans le processus. Retirer la fente libérerait également un espace interne précieux dans l’iPhone – chaque bit compte.