Apple se replie sous la pression antitrust, Fortnite pourrait bientôt revenir sur iOS

Fortnite pourrait être libéré des chaînes d’Apple après un procès antitrust d’un an.

La bataille juridique en cours entre le développeur de jeux vidéo Epic Games basé en Caroline du Nord et la société de technologie Apple Inc. remonte à un peu plus d’un an. C’était une autre époque. Celui où Fortnite Battle Royale régnait sur la plate-forme iOS et réalisait des millions de dollars de bénéfices pour Epic Games et Apple. Cependant, le premier a pris la décision audacieuse de contester les frais de transaction et la mainmise d’Apple sur le marché.

Au lieu de se taire, Epic Games a choisi de contourner les politiques mises en place pour permettre des remises permanentes aux joueurs Fortnite sur tous les appareils Apple. Sans surprise, la société de plusieurs milliards de dollars a riposté en interdisant Fortnite Battle Royale de l’App Store, et Google a rapidement emboîté le pas pour soutenir son collègue titan de la technologie. Epic et Apple sont en guerre juridique depuis un an, mais un développement récent semble avoir scellé l’accord pour les développeurs de Fortnite.

Apple a annoncé aujourd’hui son intention de permettre aux développeurs d’accepter des paiements en dehors de l’App Store, ce qui est une victoire importante pour les fans d’Epic Games et de Fortnite qui attendaient avec impatience le retour du jeu sur les plateformes mobiles.

Apple concède aux pressions antitrust

La société californienne a publié un communiqué de presse sur son site Web principal, dans lequel elle a accepté les mises à jour de l’App Store qui soutiendront les entreprises et maintiendront une excellente expérience pour les utilisateurs. La viande et les pommes de terre du dernier développement se trouvent dans le deuxième paragraphe. Apple autorise maintenant ce qui a déclenché le procès d’Epic Games en premier lieu.

« L’accord précise que les développeurs peuvent partager des options d’achat avec des utilisateurs en dehors de leur application iOS ; étend les prix que les développeurs peuvent proposer pour les abonnements, les achats intégrés et les applications payantes ; et établit un nouveau fonds pour aider les développeurs américains éligibles. Les mises à jour constituent le dernier chapitre des efforts de longue date d’Apple pour faire de l’App Store un marché encore meilleur pour les utilisateurs et les développeurs.

Bien que le communiqué de presse ne nomme pas Epic Games, il est indéniable que c’est peut-être la victoire que les développeurs et les fans de Fortnite recherchent depuis août 2020. Cinq saisons du titre populaire Battle Royale et une année complète se sont écoulées depuis les joueurs iOS. dernière expérience Fortnite. Un surveillant de l’App Store a parlé spécifiquement de la réponse des développeurs.

« Depuis le début, l’App Store a été un miracle économique ; c’est l’endroit le plus sûr et le plus fiable pour les utilisateurs pour obtenir des applications, et une opportunité commerciale incroyable pour les développeurs d’innover, de prospérer et de grandir », a déclaré Phil Schiller, Apple Fellow qui supervise l’App Store. “Nous tenons à remercier les développeurs qui ont travaillé avec nous pour parvenir à ces accords à l’appui des objectifs de l’App Store et au profit de tous nos utilisateurs”, lit-on dans le communiqué.

Quand Fortnite reviendra-t-il sur iOS ?

Il va sans dire qu’il reste encore de nombreux détails qu’Apple doit régler en coulisses. Le communiqué de presse n’a pas révélé de date précise à laquelle les développeurs peuvent accepter des paiements en dehors de l’App Store. Ce qui signifie qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant que Fortnite ne fasse son retour triomphal et tant attendu sur les appareils Apple. Néanmoins, il est presque certain qu’Apple rétablira le jeu pour que les joueurs en profitent à nouveau.

Epic Games n’a pas abordé le dernier développement d’Apple, mais nous pouvons nous attendre à quelque chose bientôt. Le PDG et fondateur de la société, Tim Sweeney, est sans aucun doute joyeux ce soir, compte tenu de ses critiques d’Apple et de ses pratiques tout au long de l’année.

