Apple seed macOS Monterey beta 8 aux développeurs à l’approche de la sortie officielle [Update: Public beta too]

macOS Monterey a maintenant atteint la version bêta 8. Alors que nous nous dirigeons vers une version d’automne, la grande fonctionnalité que nous n’avons pas vue entièrement disponible pour le test est le contrôle universel. Le temps nous le dira, mais nous pourrions voir Apple initialement livrer Monterey au public sans la fonctionnalité.

Mise à jour 9/29 : La dernière version bêta est désormais également disponible pour les testeurs publics.

macOS Monterey beta 8 apparaît maintenant via OTA pour les développeurs et les testeurs publics. Vous pouvez également le télécharger à partir du site Web des développeurs d’Apple ou du site Web bêta public d’Apple si vous n’exécutez pas encore la version bêta (guide complet ici). Le numéro de build pour la version d’aujourd’hui est 21A5534d.

Les nouvelles fonctionnalités et modifications apportées à macOS 12 Monterey incluent un Safari totalement repensé, une application de raccourcis arrivant sur le Mac, un nouveau mode Focus, Quick Notes, AirPlay vers Mac, Universal Control pour fonctionner de manière transparente sur plusieurs appareils Apple, et plus encore.

Dans la troisième version bêta, Apple a apporté des modifications notables à l’expérience par défaut de Safari, et dans la quatrième version bêta, il a activé Live Text sur les Mac Intel avec un faux contrôle universel.

macOS Monterey bêta 8

Avec les 7 versions bêta précédentes de Monterey, la fonctionnalité de contrôle universel anticipée n’était pas entièrement disponible.

Cependant, la version bêta 5 a permis d’activer partiellement le contrôle universel, en savoir plus sur la façon de le faire ici :

Il n’est généralement pas idéal d’installer des versions bêta sur votre machine principale, les bogues et les problèmes de performances étant courants, utilisez donc un Mac secondaire si possible. Cependant, maintenant qu’il atteint la version bêta 8, macOS Monterey est globalement stable.

Vous remarquez quelque chose de nouveau dans la version bêta d’aujourd’hui ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @..

