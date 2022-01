Apple Seeds présente la deuxième bêta de macOS Monterey 12.2 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la deuxième version bêta d’une prochaine mise à jour de macOS Monterey 12.2 destinée aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel arrivant trois semaines après la première version bêta et un mois après la sortie de macOS Monterey 12.1.



Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via le Centre de développement Apple et une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les Préférences Système. Apple a également publié une version candidate de macOS 11.6.3 pour les utilisateurs de Big Sur.

Nous ne savons pas encore ce qui est inclus dans ‌macOS Monterey‌ 12.2 et aucune nouvelle fonctionnalité n’a été trouvée dans la première version bêta. Nous mettrons à jour cet article si quelque chose de nouveau apparaît dans la deuxième version bêta.

Pour l’instant, Apple n’a pas encore ajouté une fonctionnalité majeure à ‌macOS Monterey‌ : le contrôle universel. Universal Control est conçu pour permettre l’utilisation d’une seule souris et d’un seul trackpad avec plusieurs Mac et iPad, et Apple a annoncé son lancement ce printemps.

