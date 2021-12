Apple Seeds présente la deuxième version candidate d’iOS 15.2 pour les modèles iPhone 13 aux développeurs et aux bêta-testeurs publics

Apple a lancé aujourd’hui la deuxième version RC d’une prochaine mise à jour iOS 15.2 aux développeurs et aux bêta-testeurs publics, moins d’une semaine après le lancement de la première RC et six semaines après le lancement d’iOS 15.1.



La version bêta d’iOS 15.2 peut être téléchargée via l’Apple Developer Center ou en direct une fois que le profil approprié a été installé sur un iPhone ou un iPad. Les bêta-testeurs publics peuvent également télécharger le logiciel par liaison radio après avoir installé le profil à partir du site Web de bêta-test d’Apple. La nouvelle version bêta n’est disponible que pour les modèles d’iPhone 13.

iOS et iPadOS 15.2 ajoutent la prise en charge de App Privacy Report, une fonctionnalité qu’Apple a soulignée pour la première fois lors de la WWDC. Avec App Privacy Report, vous pouvez voir à quelle fréquence les applications accèdent aux informations sensibles qui leur sont accordées via les autorisations de confidentialité, telles que l’emplacement, l’appareil photo, le microphone et les contacts.

La fonctionnalité vous donne également des détails sur les différents domaines que les applications et les sites Web contactent, afin que vous puissiez garder un œil sur ce que font vos applications dans les coulisses et où vos données pourraient aller.

Le rapport de confidentialité de l’application peut être activé en ouvrant l’application Paramètres, en sélectionnant la section Confidentialité et en choisissant Rapport de confidentialité de l’application. À partir de là, vous pouvez l’activer. Après avoir commencé à utiliser des applications, les données commenceront à s’afficher à cet endroit. Apple affiche sept jours de données.

iOS 15.2 introduit une version mise à jour de la fonction Messages Communication Safety d’Apple pour les enfants, et il ajoute une fonction Legacy Contacts qui vous permet de définir une personne qui peut accéder à votre contenu Apple comme des photos en cas de décès.

Apple a ajouté une nouvelle option « Éléments qui peuvent me suivre » dans l’application Find My pour rechercher les éléments à proximité, et l’application TV sur ‌iPad‌ a une nouvelle barre latérale pour simplifier la navigation. Dans l’application Mail, il existe également une nouvelle option pour utiliser la fonction Masquer mon e-mail lors de la rédaction ou de la réponse à un e-mail.

Il existe un résumé des notifications modifié qui donne aux résumés un aspect plus semblable à celui d’une carte, une bascule dans l’application Appareil photo pour le mode Macro sur les modèles iPhone 13 Pro et une mise à jour de Emergency SOS. La fonction d’appel automatique peut maintenant être activée en appuyant rapidement sur le bouton latéral ou en maintenant enfoncés simultanément le bouton latéral et le bouton de volume. Apple a ajouté un compte à rebours plus long de huit secondes (au lieu de trois secondes) pour vous donner plus de temps pour annuler une numérotation accidentelle.

Les notes de version d’Apple pour iOS 15.2 sont les suivantes :

OS 15.2 ajoute Apple Music Voice Plan, un nouveau niveau d’abonnement qui permet d’accéder à la musique à l’aide de Siri. Cette mise à jour inclut également le rapport de confidentialité de l’application, de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants et les parents dans Messages, ainsi que d’autres fonctionnalités et corrections de bugs pour votre iPhone. Forfait vocal Apple Musique Apple Music Voice Plan est un nouveau niveau d’abonnement qui vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations d’Apple Music à l’aide de Siri Just Ask Siri suggère de la musique en fonction de votre historique d’écoute et de ce que vous aimez ou n’aimez pas. musique récemment jouée Vie privée Le rapport de confidentialité des applications dans les paramètres vous permet de voir à quelle fréquence les applications ont accédé à votre position, vos photos, votre appareil photo, votre microphone, vos contacts et plus encore au cours des sept derniers jours, ainsi que leur activité réseau messages Le paramètre de sécurité de la communication permet aux parents d’activer les avertissements pour les enfants lorsqu’ils reçoivent ou envoient des photos contenant de la nudité Les avertissements de sécurité contiennent des ressources utiles pour les enfants lorsqu’ils reçoivent des photos contenant de la nudité Siri et recherche Conseils étendus dans Siri, Spotlight et Safari Search pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l’aide dans les situations dangereuses identifiant Apple Digital Legacy vous permet de désigner des personnes en tant que contacts hérités afin qu’elles puissent accéder à votre compte iCloud et à vos informations personnelles en cas de décès. Caméra Le contrôle de la photo macro pour passer à l’objectif ultra large pour capturer des photos et des vidéos macro peut être activé dans les paramètres sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max Application de télévision L’onglet Store vous permet de parcourir, d’acheter et de louer des films et des émissions de télévision au même endroit CarPlay Carte de la ville améliorée dans Apple Maps avec des détails sur les routes comme les voies de virage, les médianes, les pistes cyclables et les passages pour piétons pour les villes prises en charge Cette version inclut également les améliorations suivantes pour votre iPhone : Masquer mon e-mail est disponible dans l’application Mail pour les abonnés iCloud + pour créer des adresses e-mail uniques et aléatoires Find My peut localiser l’iPhone jusqu’à cinq heures lorsque dans Power Reserve Stocks vous permet d’afficher la devise d’un téléscripteur et de voir l’année à ce jour performances lors de l’affichage des graphiques Les rappels et les notes vous permettent désormais de supprimer ou de renommer les balises Cette version inclut également des corrections de bugs pour votre iPhone : Siri peut ne pas répondre pendant que VoiceOver est en cours d’exécution et que l’iPhone est verrouillé Les photos ProRAW peuvent apparaître surexposées lors de l’affichage dans des applications de retouche photo tierces Les scènes HomeKit qui incluent une porte de garage peuvent ne pas s’exécuter à partir de CarPlay lorsque votre iPhone est verrouillé CarPlay peut ne pas mettre à jour les informations Now Playing pour certaines applications Les applications de streaming vidéo peuvent ne pas charger le contenu sur les modèles d’iPhone 13 Les événements du calendrier peuvent apparaître le mauvais jour pour les utilisateurs de Microsoft Exchange

Nous prévoyons un lancement public officiel d’iOS 15.2 la semaine prochaine.