Apple Seeds présente la huitième bêta de macOS Monterey aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la huitième version bêta de macOS Monterey, la dernière version du système d’exploitation macOS. La huitième version bêta intervient une semaine après qu’Apple a publié la septième version bêta de macOS Monterey.



Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via Apple Developer Center et une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les Préférences Système.

Selon les notes de publication d’Apple, les tentatives d’installation de ‌macOS Monterey‌ dans une machine virtuelle n’échoueront plus sporadiquement après la mise à jour vers la dernière version bêta.

‌macOS Monterey‌ apportera Universal Control, une fonctionnalité qui permet d’utiliser une seule souris, un seul trackpad et un seul clavier sur plusieurs appareils Mac ou iPad, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité AirPlay to Mac. Safari a été repensé avec une nouvelle barre d’onglets avec une bascule pour deux conceptions différentes et une prise en charge des groupes d’onglets, et FaceTime a acquis un son spatial, un mode Portrait sur les Mac M1 et une isolation vocale pour supprimer le bruit de fond. Il existe également une nouvelle fonctionnalité SharePlay ‌FaceTime‌ qui permet aux utilisateurs d’Apple de regarder la télévision, d’écouter de la musique et de partager leurs écrans entre eux.

Partagé avec vous, une fonctionnalité distincte, garde une trace de la musique, des liens, des podcasts, des actualités et des photos que les personnes reçoivent dans Messages, en les mettant en évidence dans les applications pertinentes. Notes a une nouvelle fonctionnalité Quick Note pour noter des pensées, et la collaboration est plus facile avec des mentions et une vue d’activité.

L’application Raccourcis d’iOS est désormais disponible sur Mac et Focus aide les utilisateurs à rester concentrés sur leur tâche en supprimant les distractions en arrière-plan. Il existe une application Maps mise à jour avec toute une série de nouvelles fonctionnalités, et avec Live Text, les Mac peuvent désormais détecter du texte dans les photos ou fournir des détails sur les animaux, l’art, les monuments, les plantes et plus encore dans les images.

Mail Privacy Protection masque l’IP et empêche le suivi à travers des pixels invisibles, et iCloud Private Relay protège la navigation Safari. Il existe de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités dans macOS Monterey‌, avec un aperçu complet disponible dans notre résumé de macOS Monterey.