Apple Seeds présente la première bêta de macOS Monterey 12.2 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la première version bêta d’une prochaine mise à jour de macOS Monterey 12.2 aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel étant disponible peu de temps après la sortie de macOS Monterey 12.1.



Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via le Centre de développement Apple et une fois le profil approprié installé, les versions bêta seront disponibles via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les Préférences Système.

Nous ne savons pas encore ce qui est inclus dans ‌macOS Monterey‌ 12.2, mais Apple n’a pas encore implémenté une fonctionnalité majeure – Universal Control. Universal Control est conçu pour permettre l’utilisation d’une seule souris et d’un seul trackpad avec plusieurs Mac et iPad, et Apple a annoncé son lancement ce printemps.

Nous mettrons à jour cet article lorsque nous découvrirons les nouveautés de ‌macOS Monterey‌ 12.2. Apple a également lancé une version bêta de macOS Big Sur 11.6.3 pour ceux qui utilisent toujours Big Sur.

