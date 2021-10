Apple Seeds présente la première bêta de watchOS 8.3 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la première version bêta d’une prochaine version bêta de watchOS 8.3 aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel étant disponible quelques jours seulement après la sortie de watchOS 8.1.



Pour installer ‌‌‌watchOS 8‌‌‌.1, les développeurs devront télécharger le profil de configuration depuis l’Apple Developer Center. Une fois installé, ‌‌‌‌watchOS 8‌‌‌‌ peut être téléchargé via l’application Apple Watch dédiée sur l’iPhone en allant dans Général> Mise à jour logicielle.

Pour effectuer la mise à jour vers un nouveau logiciel, une Apple Watch doit avoir une autonomie de 50 %, elle doit être placée sur le chargeur et elle doit être à portée de l’iPhone‌‌‌‌.

Nous ne savons pas encore les nouveautés de la mise à jour watchOS 8.3, mais si de nouvelles fonctionnalités sont trouvées, nous mettrons à jour cet article.

