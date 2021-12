Apple Seeds propose la quatrième bêta de macOS Monterey 12.1 aux développeurs [Public Beta Available]

Apple a lancé aujourd’hui la quatrième version bêta d’une prochaine mise à jour de macOS Monterey 12.1 destinée aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel arrivant deux semaines après la troisième version bêta et un mois après la sortie officielle de macOS Monterey.



Les développeurs enregistrés peuvent télécharger le profil bêta ‌macOS Monterey‌ 12.1 via le Centre de développement Apple et une fois le profil approprié installé, la version bêta sera disponible via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les Préférences Système.

‌macOS Monterey‌ 12.1 apporte SharePlay aux Mac pour la première fois. SharePlay est une nouvelle fonctionnalité conçue pour vous permettre de regarder la télévision, d’écouter de la musique et de jouer à des jeux avec des amis et des membres de votre famille sur FaceTime.



SharePlay permet à toutes sortes d’applications de fonctionner avec ‌FaceTime‌, avec du contenu synchronisé pour toutes les personnes qui font partie de l’appel ‌FaceTime‌. Vous pouvez écouter de la musique avec Apple Music et accéder à des listes de lecture partagées, regarder ensemble des émissions de télévision et des films synchronisés, vous entraîner ensemble et même partager votre écran pour des tâches telles que la planification de voyages en groupe ou le dépannage d’appareils.

Apple a conçu SharePlay pour fonctionner avec des options d’applications propriétaires telles que Apple TV, Apple Fitness+ et Apple Music‌, mais il existe également une API pour les développeurs afin que les applications tierces puissent également utiliser les fonctionnalités SharePlay ‌FaceTime‌ pour les jeux et autres expériences.

SharePlay est déjà disponible dans les versions finales d’iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1, donc la mise à jour Monterey 12.1 met les Macs en conformité avec les autres appareils Apple.

