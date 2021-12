Apple Seeds Second Release Candidate Version de macOS Monterey 12.1 pour les développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la deuxième version candidate d’une prochaine mise à jour de macOS Monterey 12.1 aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel arrivant quelques jours en tant que première version candidate et plus d’un mois après la sortie officielle de macOS Monterey.



Les développeurs enregistrés peuvent télécharger le profil bêta ‌macOS Monterey‌ 12.1 via le Centre de développement Apple et une fois le profil approprié installé, la version bêta sera disponible via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les Préférences Système.

‌macOS Monterey‌ 12.1 apporte SharePlay aux Mac pour la première fois. SharePlay est une nouvelle fonctionnalité conçue pour vous permettre de regarder la télévision, d’écouter de la musique et de jouer à des jeux avec des amis et des membres de votre famille sur FaceTime.



SharePlay permet à toutes sortes d’applications de fonctionner avec ‌FaceTime‌, avec du contenu synchronisé pour toutes les personnes qui font partie de l’appel ‌FaceTime‌. Vous pouvez écouter de la musique avec Apple Music et accéder à des listes de lecture partagées, regarder ensemble des émissions de télévision et des films synchronisés, vous entraîner ensemble et même partager votre écran pour des tâches telles que la planification de voyages en groupe ou le dépannage d’appareils.

Apple a conçu SharePlay pour fonctionner avec des options d’applications propriétaires telles que Apple TV, Apple Fitness+ et Apple Music‌, mais il existe également une API pour les développeurs afin que les applications tierces puissent également utiliser les fonctionnalités SharePlay ‌FaceTime‌ pour les jeux et autres expériences.

SharePlay est déjà disponible dans les versions finales d’iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1, donc la mise à jour Monterey 12.1 met les Macs en conformité avec les autres appareils Apple.

Les notes de version complètes pour macOS 12.1 :



macOS Monterey 12.1 ajoute SharePlay, une toute nouvelle façon de partager des expériences avec la famille et les amis dans FaceTime. Cette mise à jour inclut également le plan Apple Music Voice, de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants et les parents dans Messages, des souvenirs repensés dans Photos, ainsi que d’autres fonctionnalités et corrections de bugs pour votre Mac.

SharePlay

SharePlay est une nouvelle façon de partager des expériences synchronisées dans FaceTime avec le contenu de l’application Apple TV, Apple Music et d’autres applications prises en charge Les commandes partagées donnent à chacun la possibilité de mettre en pause, de lire, de revenir en arrière ou d’avancer rapidement. , une émission télévisée ou une chanson lorsque vous ou vos amis parlez Le partage d’écran permet à tout le monde lors d’un appel FaceTime de regarder des photos, de naviguer sur le Web ou de s’entraider

Forfait vocal Apple Musique

Apple Music Voice Plan est un nouveau niveau d’abonnement qui vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations d’Apple Music à l’aide de Siri Just Ask Siri suggère de la musique en fonction de votre historique d’écoute et de ce que vous aimez ou n’aimez pas. musique récemment jouée

Photos

Memories a été repensé avec une nouvelle interface interactive, de nouveaux styles d’animation et de transition et plusieurs collages d’images.

messages

Le paramètre de sécurité de la communication donne aux parents la possibilité d’activer des avertissements pour les enfants lorsqu’ils reçoivent ou envoient des photos contenant de la nudité

Les avertissements de sécurité contiennent des ressources utiles pour les enfants lorsqu’ils reçoivent des photos contenant de la nudité

Siri et recherche

Conseils étendus dans Siri, Spotlight et Safari Search pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l’aide dans les situations dangereuses

identifiant Apple

Digital Legacy vous permet de désigner des personnes en tant que contacts hérités afin qu’elles puissent accéder à votre compte iCloud et à vos informations personnelles en cas de décès.

Application TV

L’onglet Store vous permet de parcourir, d’acheter et de louer des films et des émissions de télévision au même endroit

Cette version inclut également les améliorations suivantes pour votre Mac :

Masquer mon e-mail est disponible dans l’application Mail pour les abonnés iCloud + pour créer des adresses e-mail uniques et aléatoires Stocks vous permet d’afficher la devise d’un téléscripteur et de voir les performances depuis le début de l’année lors de l’affichage des graphiques Les rappels et les notes vous permettent désormais de supprimer ou de renommer Mots clés

Cette version inclut également des corrections de bugs pour votre Mac :

Le bureau et l’économiseur d’écran peuvent apparaître vides après la sélection de photos dans la bibliothèque de photos. Le trackpad peut ne plus répondre aux pressions ou aux clics. Les écrans externes peuvent ne pas charger certains ordinateurs MacBook Pro et MacBook Air lorsqu’ils sont connectés via Thunderbolt ou USB-C. provoquer la panique des ordinateurs MacBook Pro 2021 Les extras de la barre de menus peuvent être masqués par le boîtier de la caméra sur les ordinateurs MacBook Pro 2021 MagSafe peut arrêter de charger sur les ordinateurs MacBook Pro 2021 16 pouces lorsque le couvercle est fermé et que le système est arrêté