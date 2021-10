Apple Seeds tvOS 15.1 RC avec SharePlay et HomePod 15.1 RC avec Lossless et Dolby Atmos

Apple distribue aujourd’hui les versions RC de tvOS 15.1 et HomePod 15.1 aux développeurs. Voici tout ce qui est nouveau avec.

La version d’aujourd’hui est 19J572. Avec tvOS 15.1 bêta, Apple a réactivé les tests SharePlay. C’est l’une des fonctionnalités les plus importantes annoncées lors de la keynote de la WWDC21 qui a été reportée et qui est maintenant lancée.

Avec SharePlay, les utilisateurs peuvent passer un appel FaceTime tout en écoutant des chansons, en regardant des films et des émissions de télévision. Pour l’instant, tvOS 15.1 RC n’est disponible que pour les développeurs mais une bêta publique devrait arriver bientôt.

Pour HomePod 15.1 beta, qui est également sur sa version Release Candidate, Apple lancera le support Lossless et Dolby Atmos. Malheureusement, la version bêta de HomePod n’est disponible que pour les développeurs sélectionnés.

Apple publiera bientôt tvOS 15.1 et HomePod 15.1 à tous les utilisateurs.

Si vous n’avez pas mis à jour votre Apple TV ou HomePod vers tvOS 15, voici toutes les nouveautés :

Pour vous tous: Parcourez une nouvelle ligne dans l’application Apple TV pour trouver quelque chose que tout le monde dans la maison a hâte de regarder.

Partagé avec vous: Les films et émissions partagés via Messages apparaissent dans une nouvelle ligne dans l’application Apple TV.

Audio spatial : Écoutez avec AirPods Pro ou AirPods Max pour une expérience de cinéma avec un son qui vous entoure.

Routage des AirPods intelligents : Recevez une notification automatique à l’écran pour connecter comme par magie vos AirPod.

Améliorations de la caméra HomeKit : Affichez plusieurs caméras dans toute la maison en même temps sur votre Apple TV.

Son stéréo enveloppant : Associez deux mini haut-parleurs HomePod à l’Apple TV 4K et profitez d’un son riche et équilibré pour tout ce que vous regardez.

Si vous souhaitez en savoir plus sur tvOS 15, cliquez ici. Vous pouvez le trouver ici tout nouveau avec HomePod Version 15.

Avez-vous découvert quelque chose de nouveau avec tvOS 15.1 RC ou HomePod 15.1 RC ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter, @..

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :