Apple Seeds tvOS 15 beta 9 pour tous les développeurs, nouvelle beta HomePod

Après qu’Apple a annoncé l’événement de septembre pour l’iPhone 13 la semaine prochaine, la société propose désormais tvOS 15 beta 9 et HomePod 15 beta 9 aux développeurs.

La version d’aujourd’hui pour tvOS 15 et HomePod 15 beta 9 est la même 19J5346a. Apple ne réorganise aucun de ces systèmes, car nous nous attendons à ce que la société publie la version finale d’ici la fin de ce mois.

Pour l’instant, seuls les développeurs peuvent télécharger ces deux systèmes d’exploitation. Jusqu’à présent, Apple n’a pas de test bêta public pour les utilisateurs de HomePod, car il est limité à quelques développeurs. Pourtant, tout le monde peut essayer tvOS 15, dont la version bêta 9 devrait être bientôt disponible pour toutes les personnes inscrites au programme logiciel bêta.

La plus grande fonctionnalité de tvOS 15, SharePlay, sera retardée jusqu’à plus tard cette année. Voici toutes les autres fonctionnalités qui devraient être lancées avec tvOS 15 :

Pour vous tous: Parcourez une nouvelle ligne dans l’application Apple TV pour trouver quelque chose que tout le monde dans la maison a hâte de regarder.Partagé avec vous: Les films et émissions partagés via Messages apparaissent dans une nouvelle ligne dans l’application Apple TV.Audio spatial : Écoutez avec AirPods Pro ou AirPods Max pour une expérience de cinéma avec un son qui vous entoure.Routage des AirPods intelligents : Recevez une notification automatique à l’écran pour connecter comme par magie vos AirPod.Améliorations de la caméra HomeKit : Affichez plusieurs caméras dans toute la maison en même temps sur votre Apple TV.Son stéréo enveloppant : Associez deux mini haut-parleurs HomePod à l’Apple TV 4K et profitez d’un son riche et équilibré pour tout ce que vous regardez.

HomePod 15, d’autre part, devrait lancer la prise en charge de la qualité audio sans perte ainsi que Dolby Atmos avec Spatial Audio.

Si vous souhaitez en savoir plus sur tvOS 15, cliquez ici.

