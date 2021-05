Apple Seeds WatchOS 7.5 RC avec prise en charge étendue de l’ECG, partage de la famille de cartes Apple, etc.

Une semaine après la sortie de watchOS 7.5 beta 3, Apple a présenté la version candidate pour la version aux développeurs et aux bêta-testeurs publics. La mise à jour apporte l’application ECG dans deux nouveaux pays, la prise en charge du partage familial de la carte Apple, les abonnements aux podcasts, etc.

Si vous êtes inscrit au programme développeur ou au programme bêta public, vous devriez voir le watchOS 7.5 RC sur votre appareil (Watch app> General> Software Update) sous peu s’il ne s’affiche pas déjà.

Alors que watchOS 7.4 était livré avec une foule de nouvelles fonctionnalités soulignant la possibilité de déverrouiller l’iPhone avec Apple Watch, la version 7.5 s’accompagne de modifications plus mineures. Ceux-ci incluent la prise en charge des abonnements Apple Card Family Sharing et Podcasts, ainsi que l’application ECG et les notifications de rythme cardiaque irrégulier désormais disponibles en Malaisie et au Pérou.

Plus tôt dans la journée, Apple a également lancé de nouveaux bracelets Apple Watch Pride ainsi qu’un nouveau cadran de montre Pride:

Voici les notes de version de watchOS 7.5 RC:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: