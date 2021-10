Apple Seeds watchOS 8.1 RC pour les développeurs et les utilisateurs bêta

Juste après l’événement spécial « Unleashed » d’octobre, Apple a publié watchOS 8.1 RC pour les développeurs et les utilisateurs publics de la version bêta. La mise à jour s’accompagne d’iOS 15.1 RC et de macOS Monterey RC, qui ont également été publiés aujourd’hui pour les utilisateurs de la version bêta.

watchOS 8.1 beta a été introduit en septembre, mais les changements étaient incertains car Apple n’a jamais fourni de détails sur les nouveautés. La mise à jour corrige probablement les bogues du système et améliore la sécurité globale.

Il s’agit de la deuxième mise à jour du système d’exploitation Apple Watch depuis la sortie de watchOS 8.0 le mois dernier avec la nouvelle application Mindfulness, la prise en charge d’AirTag, le mode permanent amélioré et de nouveaux cadrans de montre. Il convient de noter que watchOS 8 est compatible avec Apple Watch Series 3 ou version ultérieure, bien que certaines fonctionnalités nécessitent des modèles plus récents.

watchOS 8.1 RC est désormais disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics via OTA avec le numéro de build 19R570.

Si watchOS 8.1 beta est déjà installé sur votre Apple Watch, vous pouvez télécharger watchOS 8.1 RC en accédant au menu Général > Mise à jour logicielle dans l’application Watch sur votre iPhone. Si vous utilisez une version antérieure de watchOS, watchOS 8.1 RC peut être installé via un profil de configuration disponible sur le site Web des développeurs Apple ou sur le programme logiciel Apple Beta.

La sortie officielle de watchOS 8.1 est attendue le lundi 25 octobre, avec macOS Monterey.

