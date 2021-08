Apple Seeds watchOS 8 beta 6 à tous les développeurs

Moins d’une semaine après le lancement de watchOS 8 beta 5 auprès des développeurs, Apple sort sa sixième beta. Voici tout ce qui est nouveau avec le prochain système d’exploitation Apple Watch.

La version d’aujourd’hui est 19R5330d. Les bêta-testeurs publics devront attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que la bêta 5 soit également disponible pour eux. Le programme de test bêta de watchOS 8 a commencé le 30 juin avec la bêta 2.

La société propose également iOS 15 bêta 6, tvOS 15 bêta 6, HomePod 15 bêta 6 à tous les développeurs.

Avec watchOS 8 bêta 5, Apple a introduit une nouvelle icône Météo, qui est également disponible dans la version bêta d’aujourd’hui.

Avec watchOS 8 beta 2, Apple a apporté le nouveau cadran de montre “Portraits”, qui est l’une des nombreuses fonctionnalités disponibles dans le prochain système d’exploitation Apple Watch. Avec la bêta 3, en revanche, Apple n’a corrigé que des bugs et a fourni une meilleure expérience globale.

watchOS 8 inclut, par exemple, de nouvelles applications intégrées qui tirent parti de l’affichage permanent utilisé sur les Apple Watch Series 5 et Apple Watch Series 6. Il existe également une nouvelle façon pour les développeurs d’exploiter l’affichage permanent. .

Avec watchOS 8 à venir cet automne, voici les autres nouveautés de cette version :

Il existe une nouvelle version de l’application Breathe, désormais appelée Mindfulness ; La fréquence respiratoire est désormais mesurée pendant le suivi du sommeil ; Application de photos remaniée avec des faits saillants et des souvenirs en vedette ; Les photos peuvent désormais être partagées depuis la montre avec Messages et Mail sur watchOS 8 ; Scribble vous permet désormais d’inclure des emoji dans les messages manuscrits ; L’étagère d’applications dans iMessage comprend la recherche d’images et un accès rapide aux photos ; Find My inclut désormais des éléments (y compris les AirTags) ; La météo comprend les précipitations de l’heure suivante ; Apple Watch peut faire plusieurs minuteries pour la première fois ; Tips est désormais disponible sur l’Apple Watch ; La musique peut être partagée depuis Apple Watch via Messages.

Il y a trois semaines, Apple a publié watchOS 7.6.1 pour tous les utilisateurs avec des « mises à jour de sécurité importantes » pour Apple Watch.

Si vous souhaitez apprendre à installer la version bêta de watchOS 8, cliquez ici. Vous pouvez trouver notre tour d’horizon complet sur le prochain système d’exploitation Apple Watch ici.

