Apple sélectionne 15 entreprises appartenant à des Noirs et à des Marrons pour rejoindre son programme Impact Accelerator

Apple a annoncé ce matin avoir sélectionné 15 entreprises appartenant à des Noirs et à des Marrons pour un « accélérateur d’impact unique en son genre ». Ce programme fait partie de l’Initiative pour l’équité raciale et la justice d’Apple, et il aidera à « combattre les obstacles systémiques aux opportunités, tout en proposant des solutions innovantes pour les communautés les plus touchées par le changement climatique ».

Apple affirme que les 15 entreprises choisies pour le programme sont toutes basées aux États-Unis. Ils sont tous axés sur l’innovation dans les domaines de l’efficacité énergétique, du solaire, de la chimie verte, du recyclage et d’autres domaines environnementaux.

Les entreprises sélectionnées participeront à une formation personnalisée et auront accès à des experts Apple et à une communauté d’anciens. L’accélérateur d’impact est conçu pour soutenir les entreprises appartenant à des Noirs, des Bruns, des Amérindiens et des Autochtones qui partagent l’accent d’Apple sur l’innovation et l’engagement envers l’environnement alors qu’elles atteignent leur prochaine étape de développement. À la suite du programme virtuel de trois mois, les entreprises seront examinées pour des opportunités d’agir en tant que fournisseurs d’Apple alors qu’il s’efforce de devenir neutre en carbone pour sa chaîne d’approvisionnement et ses produits d’ici 2030.

Voici les entreprises choisies :

BlocPower

Fondateur et PDG : Donnel Baird

Entreprise de technologie climatique à Brooklyn, NY

BlocPower vise à rendre les villes américaines plus vertes, plus intelligentes et plus saines en transformant des bâtiments vieillissants et inefficaces en structures à la pointe de la technologie. Depuis sa fondation en 2014, BlocPower a modernisé plus de 1 200 bâtiments dans des communautés défavorisées de 26 villes avec des systèmes de chauffage et de refroidissement électriques intelligents et respectueux de l’environnement.

Mosaic Global Transport

Fondateur, président et chef de la direction : Maurice H. Brewster

Entreprise de transport à San José, CA

Mosaic Global Transportation est une société de transport terrestre international détenue par une minorité de plusieurs millions de dollars qui se spécialise dans les navettes d’employés, les services de navette et les réunions et événements. Visant à remplacer les véhicules à essence utilisés pour ces programmes par des véhicules électriques, l’entreprise est profondément engagée à redonner à la communauté.

Énergie Volt Utilitaire

Co-fondateur et PDG : Gilbert Campbell III

Entreprise de développement d’énergie solaire de service public à Washington, DC

Volt Energy Utility développe, finance et exploite des projets solaires à grande échelle pour des clients privés et publics. L’une des offres uniques de la société est l’accord d’achat d’électricité pour la justice environnementale qui sert de source de financement pour divers programmes dédiés à l’expansion des avantages de l’énergie propre aux communautés et aux circonscriptions mal desservies. Campbell a cofondé Volt Energy il y a plus de 10 ans, qui a développé plusieurs projets de production décentralisée. Il a fondé Volt Energy Utility avec l’intention claire de fournir des services et une expertise pour satisfaire les demandes croissantes d’énergie solaire à grande échelle.

Solutions Bench-Tek

Fondatrice et PDG : Maria Castellon

Entreprise de fabrication et d’automatisation à Santa Clara, CA

Bench-Tek Solutions est une entreprise de fabrication basée dans la Silicon Valley qui se spécialise dans la fabrication d’établis de laboratoire et industriels. Ils se concentrent sur la construction de meubles ergonomiques et respectueux de l’environnement pour différents types d’espaces de travail. Maria Castellon a fondé l’entreprise en 2002 après avoir immigré du Mexique aux États-Unis pour l’université. Elle a trouvé du travail en tant que concierge chez IBM, ce qui l’a amenée à lancer sa carrière dans une entreprise de fabrication d’établis et finalement à créer sa propre entreprise. Aujourd’hui, Bench-Tek opère avec une main-d’œuvre diversifiée, sert une vaste clientèle et maintient une solide position dans l’industrie manufacturière.

Solutions GreenTek

Fondateur et PDG : Anuar Garcia

Entreprise de recyclage et de réutilisation à Houston, TX

GreenTek Solutions s’engage à réutiliser, remettre à neuf, recycler et réutiliser les produits technologiques et à offrir des services complets d’actifs informatiques pour l’achat, la vente et la liquidation d’équipements. L’entreprise trouve constamment des moyens d’anticiper les futures tendances technologiques, les préoccupations environnementales et les besoins des clients.

Technologies chimiques diversifiées, Inc.

Fondateur et PDG : George Hill

Entreprise de sécurité chimique à Detroit, Michigan

Diversified Chemical Technologies, Inc. est une société de technologie, de produits chimiques spécialisés et de services avec des gammes de produits fabriqués dans les adhésifs, les produits chimiques de traitement, les nettoyants CIP/COP, les nettoyants pour installations, les fluides et lubrifiants pour le travail des métaux et les solutions de service MRO. L’entreprise fonctionne sur le modèle des systèmes diversifiés 1 pour promouvoir l’excellence, l’intendance et la durabilité dans leur leadership et dans l’ensemble de l’entreprise, estimant que cela crée de la valeur pour leurs parties prenantes, réduit leur empreinte carbone et les maintient socialement responsables. L’entreprise fondée par Hill en 1971 a commencé en tant que fabricant de produits chimiques pour l’entretien et a évolué pour fournir aux plus grandes entreprises de produits de consommation, de soins de santé, d’automobiles et de fabrication générale un large éventail de solutions de produits développées sur mesure.

Autorité électrique Oceti Sakowin

Président et président du conseil d’administration : Lyle Jack

Développeur d’énergie propre dans les régions tribales des Dakotas

L’Oceti Sakowin Power Authority est une entité gouvernementale indépendante à but non lucratif formée par six tribus Sioux pour développer conjointement des ressources d’énergie renouvelable tribales en finançant, développant, construisant et exploitant des installations de production et de transmission d’électricité pour le marché de gros. Leur mission est de travailler ensemble pour fournir de l’électricité et un développement durable, apporter des emplois et un développement économique à leurs communautés de réserve et préserver la terre pour les générations futures. Ce projet énergétique est en passe de créer des développements d’énergie éolienne et solaire à grande échelle dans le pays avec des plans pour produire jusqu’à 2 gigawattheures d’électricité sans émissions dans le Midwest.

Vericool, Inc.

Fondateur et PDG : Darrell Jobe

Entreprise d’emballage et d’expédition à Livermore, CA

Vericool est une entreprise axée sur la fabrication d’emballages durables et respectueux de l’environnement qui peuvent remplacer le polystyrène expansé (EPS) et d’autres emballages en mousse à base de pétrole pour les envois qui doivent rester protégés. Vericool produit des solutions d’emballage brevetées et hautement performantes à base d’ingrédients naturels qui révolutionnent la façon dont les produits de la chaîne du froid sont expédiés. Vericool s’engage à offrir une main-d’œuvre diversifiée et à réduire la récidive en prison en offrant des opportunités d’emploi égales à ceux qui ont besoin d’une seconde chance.

Partenaires Dunamis Énergie Propre

Fondatrice et PDG : Natalie King

Entreprise de solutions environnementales à Southfield, MI

Dunamis Clean Energy Partners est une société de technologie, de fabrication et d’ingénierie axée sur l’efficacité énergétique et les solutions de services environnementaux. La fondatrice et PDG de Dunamis, Natalie King, a conduit l’entreprise à devenir une société de plusieurs millions de dollars avec plus de 150 employés dans le sud-est du Michigan.

VMX International

Fondatrice, présidente et chef de la direction : Vickie Lewis

Entreprise de services environnementaux à Détroit, MI

En tant que société de services environnementaux, VMX International fournit des services de collecte de déchets solides, de recyclage, de réglementation et de gestion de projet à des clients gouvernementaux, commerciaux, industriels et de la construction aux États-Unis et au Canada. Depuis sa fondation en 2001, VMX International s’est développée et diversifiée à un personnel de plus de 50 employés à temps plein stationnés à travers le pays.

Argent Associés

Fondatrice, Présidente et PDG : Beatriz Manetta

Conseil en technologie à Plano, Texas

Fondée en 1998, Argent Associates a bâti son héritage en créant des solutions de chaîne d’approvisionnement innovantes tout en respectant son engagement envers la protection de l’environnement. Manetta a immigré aux États-Unis depuis l’Argentine alors qu’elle était une jeune fille et a travaillé pendant 20 ans dans des entreprises américaines. Elle a utilisé ses apprentissages pour lancer sa propre entreprise dont elle est maintenant présidente et chef de la direction. Aujourd’hui, l’accent mis par Argent sur un écosystème diversifié axé sur la technologie a valu à l’entreprise de nombreux prix pour son travail, son leadership et la diversité de sa main-d’œuvre.

Inspection

Co-fondateur et PDG : Carlos Moncayo

Entreprise de solutions de chaîne d’approvisionnement à Minneapolis, MN

Inspectorio est une solution SaaS basée sur le cloud axée sur la création de programmes de qualité et de conformité dynamiques et basés sur les risques dans le but de créer une chaîne d’approvisionnement interconnectée, durable et transparente. Aujourd’hui, il est utilisé par plus de 15 000 participants au réseau à travers le monde, y compris certaines des plus grandes marques et détaillants du monde. Moncayo était le plus jeune PDG d’Amérique latine à rejoindre le Groupe des cinquante et a été nommé jeune leader mondial par le Forum économique mondial.

Groupe O

Fondateur : Bob Ontiveros

Cabinet de solutions de chaîne d’approvisionnement à Milan, IL

Fondé en 1974 en tant que petit distributeur d’emballages du Midwest, Group O est devenu l’une des plus grandes entreprises appartenant à des Latinos aux États-Unis. En tant que sous-traitant de bout en bout des processus métier au service de certaines des plus grandes marques mondiales, Group O se spécialise dans les solutions intégrées de chaîne d’approvisionnement conçues pour optimiser les opérations tout en réduisant les déchets. Ils se sont engagés à assurer la gérance de l’environnement par le biais de plusieurs programmes et politiques qui réduisent non seulement leur propre empreinte carbone, mais celle de leurs clients. En tant que MBE certifié, le Groupe O s’engage à constituer une main-d’œuvre diversifiée en plus de travailler avec et d’encadrer d’autres entreprises et fournisseurs appartenant à des minorités.

RFG-MPW Environmental & Facility Services

Président-directeur général : Roderick Rickman

Entreprise de nettoyage industriel et de services environnementaux à Detroit, MI

RFG-MPW est le principal fournisseur de services intégrés et technologiques de nettoyage industriel, de gestion des installations, de purification de l’eau, de gestion des conteneurs et de services environnementaux en Amérique du Nord. La société aide à améliorer l’efficacité opérationnelle, à améliorer la fiabilité et à minimiser les coûts pour garantir à ses clients un environnement de travail plus sûr et plus propre pour fournir des produits de haute qualité.

L2S Ingénierie, LLC

Fondatrice : Laurie Ann Sibani

Firme de conception d’ingénierie mécanique, électrique et de plomberie à Leesburg, en Virginie et à Apollo Beach, en Floride

L2S Engineering, LLC est une société de conception d’ingénierie mécanique, électrique et de plomberie appartenant à des Amérindiens qui fournit des services dans plusieurs États. Sa mission est d’atteindre de nouveaux sommets en matière d’excellence en ingénierie en fournissant des services qui aideront leurs clients à atteindre leurs objectifs environnementaux durables et à réduire leur empreinte carbone. Sibani est une ingénieure électricienne possédant une vaste expérience en conception et en gestion de projet, et est fière de développer des solutions efficaces pour ses clients.

