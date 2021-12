Apple sélectionne les lauréats des prix App Store 2021, mettant en évidence les meilleures applications de l’année

Apple a partagé aujourd’hui ses lauréats 2021 de l’App Store Award, mettant en évidence les 15 meilleures applications et jeux sélectionnés par l’équipe éditoriale mondiale de l’App Store d’Apple. Les meilleures applications ont été choisies pour leur qualité, leur technologie innovante, leur conception créative et leur impact culturel positif.

« Les développeurs qui ont remporté les App Store Awards en 2021 ont exploité leur propre dynamisme et leur vision pour proposer les meilleures applications et jeux de l’année, suscitant la créativité et la passion de millions d’utilisateurs à travers le monde », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Des codeurs indépendants autodidactes aux leaders inspirants qui créent des entreprises mondiales, ces développeurs exceptionnels ont innové avec la technologie Apple, et nombre d’entre eux ont contribué à favoriser le profond sentiment d’unité dont nous avions besoin cette année. »

Monde de la vie de Toca, de Toca Boca, a été nommée Application iPhone de l’année d’Apple. Conçue pour les enfants, l’application permet aux joueurs de créer leurs propres mondes et de donner vie à leurs histoires.

L’application iPad de l’année d’Apple est LumaFusion, une application de montage vidéo mobile populaire. Il est reconnu comme l’un des meilleurs moyens d’éditer une vidéo sur un iPhone ou un iPad, avec une large gamme d’outils d’édition et d’effets.

Jeu d’arène de combat en ligne multijoueur League of Legends : Faille sauvage a remporté le titre de Jeu iPhone de l’année pour son jeu en ligne, et MARVEL Révolution future était le choix d’Apple pour le jeu iPad de l’année.

Apple a choisi une application Mac et un jeu de l’année, une application Apple TV de l’année et un jeu Apple Arcade de l’année, avec les détails ci-dessous.

Application Mac de l’année : Craft Docs and Notes Editor, de Luki Labs Limited.

Jeu Mac de l’année : Myst, de Cyan.

Application Apple TV de l’année : DAZN Sports Streaming, du groupe DAZN.

Jeu Apple TV de l’année : Space Marshals 3, de Pixelbite.

Application Apple Watch de l’année : Météo carotte, de Grailr.

Jeu d’arcade Apple de l’année : Fantastique, de Mistwalker.

Apple a également souligné la « connexion » comme la tendance de l’année, reconnaissant une sélection d’applications et de jeux qui ont réuni les gens de manière significative. Les applications reconnues dans cette catégorie incluent Among Us !, Bumble, Canva, EatOkra et Peanut.

Chaque gagnant de l’application ou du jeu de l’année recevra un prix physique de l’App Store inspiré du design du logo de l’App Store. Chaque prix est créé à partir d’aluminium 100 % recyclé et le nom du gagnant est gravé sur le côté.