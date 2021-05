Apple semble enfin corriger le basculement grisé de la transparence du suivi des applications dans iOS 14

Lors de l’introduction d’iOS 14.5, Apple a également mis la nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications à la disposition du public, afin que les utilisateurs puissent refuser d’être suivis par des applications tierces. Cependant, plusieurs utilisateurs se sont plaints du fait que la bascule de suivi était grisée pour des raisons inconnues, mais il semble qu’Apple corrige enfin ce problème.

Selon plusieurs rapports de lecteurs de . et de personnes sur les réseaux sociaux, la bascule de transparence du suivi des applications a été mystérieusement activée mardi. J’étais l’un de ceux qui n’avaient pas l’option disponible sur mes appareils, et maintenant cela fonctionne comme par magie sur tous mes iPhones et iPad.

En avril, Apple a déclaré que «l’option de suivi devrait être grisée par défaut pour les identifiants Apple dont le propriétaire est âgé de moins de 18 ans ou pour les appareils dotés d’un profil MDM». Cependant, ces situations ne s’appliquaient pas à la plupart des utilisateurs qui ne pouvaient pas accéder aux paramètres de transparence du suivi des applications.

La société a ensuite publié iOS 14.5.1, qui était censé corriger les bogues liés à la transparence du suivi des applications. Même ainsi, l’option est restée indisponible pour un certain nombre d’utilisateurs. Nous ne savons toujours pas ce qu’Apple a fait exactement, mais il est probable que la société ait changé quelque chose à distance pour enfin activer cette option pour tout le monde.

Par exemple, j’ai un iPhone 12 mini sous iOS 14.5.1, et un iPhone 12 Pro Max et iPad Air 3 sous iOS 14.6 RC. L’option n’était pas disponible sur les trois appareils et est devenue disponible plus tôt dans la journée sur mon iPhone 12 Pro Max. Maintenant, ATT fonctionne également comme prévu sur mon iPhone 12 mini et mon iPad Air 3. D’autres utilisateurs ont partagé des rapports similaires.

