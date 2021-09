Apple s’en sort bien et l’iPhone 13 conquiert la Chine avec 5 millions de réservations en une seule journée | La technologie

in

L’iPhone 13s triomphe en Chine le jour où les réservations ont été ouvertes et atteignent 5 millions de commandes.

Bonne nouvelle pour Apple de Chine. Partir du bon pied, le parcours commercial de tout appareil est toujours important et avec les différents modèles de la série iPhone 13, ils semblent avoir réussi. La prévente a été un succès et jusqu’à 5 millions de mobiles ont été touchés commandes en une journée.

La relation entre Apple et la Chine a beaucoup fait parler d’elle l’année dernière sous un angle assez controversé. Les transferts qu’Apple a dû faire au gouvernement de ce pays en matière de respect de la vie privée ont éveillé les soupçons de différentes ONG et restent aujourd’hui sans solution. Cependant, cela a libéré le fabricant d’obstacles et les résultats le prouvent.

L’iPhone 13 qui a été présenté il y a quelques jours est un modèle avec certaines différences par rapport à l’iPhone 12, mais pas une révolution en soi. Pourtant, les chiffres sont clairs et annoncent le succès qu’il a obtenu auprès des consommateurs chinois.

Avez-vous des AirPod ? Si la réponse est oui, faites attention à ces astuces et tirez le meilleur parti de vos écouteurs Apple.

Comme indiqué dans le South China Morning Post, le prix a été la clé de cette vague de réservations qui a vendu le premier lot de mobiles et cela, par conséquent, entraînera un léger retard dans les iPhones qui sont désormais vendus.

Au cas où vous ne sauriez pas bien à quoi ressemblent les iPhone 13, nous avons enregistré un déballage avec les quatre modèles qui servira de première approche pendant que nous analysons toutes leurs caractéristiques.

Revenant aux données du pays asiatique, Ces millions annoncés ne comprennent que les réservations effectuées via des sociétés tierces e-commerce, pas les commandes qu’Apple a reçues directement dans sa boutique en ligne, précise Gizmochina.

Il était prévu que toutes ces commandes commenceront à être expédiées à partir de demain, mais compte tenu de l’avalanche reçue, il semble que la date va être légèrement décalée. Maintenant, il est question d’octobre, bien qu’il n’ait pas été confirmé quand il le sera.

Alors qu’une entreprise qui a réussi sur le marché chinois avec ses mobiles haut de gamme Huawei continue de souffrir du veto américain, Apple a réussi à éviter les ennuis au gouvernement chinois et cela se voit dans le nombre surprenant de commandes qu’il accumule.