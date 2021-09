Apple s’en tire et nous devrons acheter le chargeur séparément (et pas seulement pour leurs produits) | La technologie

L’Union européenne recommandera, désormais, que les chargeurs ne soient plus inclus dans les boîtes des nouveaux téléphones portables.

Apple a eu de bonnes et de mauvaises nouvelles de l’Union européenne ces dernières heures. D’une part, ce que l’on savait déjà s’est confirmé, que l’Union européenne “forcera” que les appareils électroniques doivent miser sur un port USB de type C pour se recharger en Europe, et cela touche Apple avec son iPhone.

Mais d’un autre côté Apple, et aussi d’autres fabricants, s’en tirent et c’est que l’Union européenne recommandera, désormais, aucun chargeur n’est inclus avec la vente de nouveaux appareils mobiles sur le marché.

De nombreuses critiques sont venues à Apple avec le lancement de l’iPhone 12, un appareil qui n’a pas de chargeur ni d’écouteurs en standard dans sa boîte de vente au détail.

Cela oblige l’utilisateur à devoir réutiliser le chargeur de son ancien appareil, mais aussi à faire un effort économique pour acheter un autre chargeur.

Quand Apple a décidé de retirer les chargeurs et les écouteurs de leurs étuis de téléphone, cela a fait appel à un problème environnemental, et ils ont en partie raison. Et est-ce qu’en se passant de ces éléments, les boîtes de vente de ces appareils sont beaucoup plus petites et, par conséquent, ils utiliseront moins de matériaux dans leur fabrication.

Bien que l’Union européenne n’oblige aucune entreprise à se passer des chargeurs des coffrets de vente de ses appareils, elle le recommandera, et c’est une excellente opportunité pour de nombreuses entreprises technologiques de le faire, économisant des millions de dollars en cours de route. .

Selon l’Union européenne, la réduction de la production et l’élimination des nouveaux chargeurs réduire la quantité de déchets électroniques de près de 1000 t par an.

Et c’est que les Européens ont en moyenne trois chargeurs chez eux, dont seulement deux sont utilisés, donc réduire une unité nous rend plus engagés envers l’environnement.