Apple s’engage à prendre en charge l’outil graphique 3D Blender

Blender a annoncé aujourd’hui qu’Apple a rejoint le Blender Development Fund pour soutenir le développement continu de l’outil graphique 3D open source gratuit.



Parallèlement à une contribution au Fonds de développement, Apple fournira une expertise en ingénierie et des ressources supplémentaires à Blender et à sa communauté de développement au sens large pour aider à soutenir les artistes et les développeurs de Blender, selon l’annonce.

Le PDG de Blender, Ton Roosendaal, a déclaré que l’annonce signifie que « macOS sera de retour en tant que plate-forme Blender entièrement prise en charge ».

Blender a déclaré que son fonds de développement accepte les dons « pour soutenir les activités visant à fournir des services gratuits et accessibles à tous les contributeurs de Blender », y compris la correction de bogues, les revues de code, la documentation technique et l’intégration.

Le fonds fournira également des subventions et des subventions aux développeurs sur des projets de développement génériques et largement acceptés, selon Blender.

