Apple sera probablement affecté par la pénurie mondiale de composants électroniques alors que le fournisseur Foxconn se remet sous l’impact

Composants Apple: Il y a une pénurie mondiale de composants électroniques à laquelle l’industrie de la technologie est actuellement confrontée. Désormais, Foxconn, qui gère la fabrication de plusieurs grandes entreprises technologiques, dont Apple, a déclaré qu’elle avait également commencé à subir l’impact de cette pénurie. Le PDG de Foxconn, Young Liu, a déclaré que les pénuries rendraient l’entreprise taïwanaise incapable d’honorer certaines des commandes qu’elle a reçues. Liu pense également que ces pénuries continueraient de prévaloir au moins jusqu’au deuxième trimestre de l’année prochaine.

Le développement a apparemment été partagé par Liu avec les investisseurs lors du dernier appel de résultats de la société, au cours duquel il a déclaré que l’offre au cours des deux premiers mois de ce trimestre avait été bonne car ses clients sont tous très grands, mais la société a commencé à assister à la changements au cours du mois dernier.

Pour l’instant, Liu ne s’attend pas à ce que l’impact de la pénurie soit important pour le moment, affirmant que Foxconn ne manquerait qu’environ 10% des commandes à cause du problème, principalement en raison des volumes de commandes plus importants. Cependant, c’est toujours un gros manque pour Foxconn, et donc par conséquent, Apple et d’autres clients.

L’année dernière, au printemps également, Foxconn a dû faire face à des ralentissements de la production parce que la pandémie de coronavirus s’intensifiait et qu’il y avait des fermetures gouvernementales, obligeant les travailleurs d’usine à être mis en quarantaine et à rester chez eux en raison de verrouillages. Cela avait entraîné des retards dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui a poussé Apple à lancer sa série iPhone 12 plus tard que d’habitude en novembre de l’année dernière. Par rapport à cela, le ralentissement actuel est moins drastique, mais la pénurie pourrait entraîner une augmentation des retards plus tard dans l’année.

Foxconn est la dernière de la série d’entreprises technologiques qui dénoncent la pénurie de composants et de puces, Samsung ayant averti ses investisseurs du problème plus tôt ce mois-ci. Avant eux, Sony et Microsoft avaient tous deux cité cette pénurie comme la raison du très faible approvisionnement en PlayStation 5 et Xbox Series X.

