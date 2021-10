Apple sera-t-il le dernier géant américain de la technologie resté en Chine ?

25/10/2021 à 10:00 CEST

Il fut un temps où les géants américains de la technologie étaient tous en Chine, même Facebook. Aujourd’hui, l’énorme présence d’Apple dans le pays semble de plus en plus perceptible. La semaine dernière, Microsoft, qui opère toujours en Chine, a annoncé qu’il y fermait son réseau social LinkedIn. La société a déclaré que devoir se conformer à l’État chinois était devenu de plus en plus difficile, elle l’a donc mise hors ligne.

Apple a ses propres problèmes de censure dans le pays. Le média britannique BBC a rapporté la semaine dernière que deux applications religieuses populaires avaient été supprimées de l’App Store d’Apple. Il est apparu plus tard qu’Audible, propriété d’Amazon, et l’application Yahoo Finance avaient également été supprimées. Apple Censorship, un groupe qui surveille l’App Store, affirme avoir constaté une augmentation du nombre d’applications supprimées ce mois-ci.

Les entreprises américaines n’ont pas été épargnées par la « grande répression technologique ». « La répression suggère qu’Apple et Microsoft sont bien conscients que leur position est plus fragile qu’elle ne l’a été ces dernières années. Ils savent qu’ils doivent faire preuve de prudence », a déclaré James Griffiths, auteur de The Great Firewall of China.