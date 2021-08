Apple serait en pourparlers pour développer Apple Car avec des partenaires coréens

in

Les rumeurs sur l’Apple Car ont ralenti ces dernières semaines, à l’exception de l’extension de sa flotte d’essais de conduite autonome en Californie. Aujourd’hui, selon le Korea Times, Apple constate des développements dans ses pourparlers automobiles avec ses partenaires coréens.

Comme indiqué par des sources de l’industrie, Korea Times rapporte qu’Apple a pris contact avec plusieurs fabricants coréens de composants de véhicules électriques.

« Des responsables d’Apple se sont rendus en Corée pour des entretiens commerciaux avec ses partenaires coréens dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’affichage. Comme on le voit dans le secteur des smartphones d’Apple, la société recherche des partenaires commerciaux en Corée pour son activité EV », a déclaré au Korea Times un cadre supérieur de l’industrie directement impliqué dans le problème. « Sans partenariats avec des fournisseurs coréens, Apple ne sera pas en mesure de mener à bien son business plan EV. Pour autant que je sache, Apple a discuté avec LG, SK et Hanwha, mais les discussions n’en sont qu’à leurs débuts.

Au cours des derniers mois, Apple aurait discuté d’un éventuel partenariat avec un large éventail de constructeurs automobiles établis. Il s’agit notamment de Hyundai/Kia, Nissan, BMW et Canoo. L’idée Hyundai/Kia a déjà été présentée comme si c’était presque une affaire conclue, avant d’être rejetée plus tard, bien qu’il reste quelques discussions de partenariat mineures.

Maintenant, il semble qu’Apple ait déplacé ses pourparlers en Corée du Sud, car la société a eu des “réunions avancées” avec SK Innovation, le fabricant de batteries pour véhicules électriques du groupe SK, et LG Electronics, ainsi que le fabricant de pièces automobiles basé au Canada Magna International.

Des représentants de SK et de LG Electronics ont déclaré qu’il était “difficile de confirmer” si de telles réunions avaient eu lieu en réponse aux questions du Korea Times.

Pour l’instant, on ne sait toujours pas ce qu’Apple envisage de créer avec son projet Apple Car, qu’il s’agisse d’une voiture pour la vente au détail, d’une voiture de covoiturage ou même simplement d’une technologie pour d’autres véhicules. Son lancement n’est pas non plus clair, des rapports indiquant qu’il pourrait être dévoilé à tout moment au cours de cette décennie.

Lisez notre résumé complet sur la voiture Apple ici.

