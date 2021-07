Apple serait sur le point de faire une énorme acquisition à laquelle personne ne s’attendait • .

Apple est-il sur le point de faire de Reese Witherspoon un milliardaire ? Peut-être, si vous en croyez les informations selon lesquelles sa société de médias Hello Sunshine est à vendre. Des rapports qui notent également que Witherspoon – qui joue Bradley Jackson dans la série Apple TV + The Morning Show – cherche à récupérer 1 milliard de dollars pour son entreprise qui produit du contenu axé sur les femmes sur plusieurs plateformes. Y compris les livres, la télévision et d’autres catégories de divertissement.

Selon un nouveau rapport du Wall Street Journal, Hello Sunshine a attiré l’attention d’acheteurs potentiels, dont Apple. Et l’entreprise de Witherspoon travaille déjà avec des banquiers d’investissement dans l’exploration d’une vente.

Bonjour Sunshine à vendre?

Des sources anonymes ont averti qu’une vente pourrait ne pas se concrétiser. Cependant, voici pourquoi il est si intéressant qu’Apple soit dans le mix :

Hello Sunshine, en fait, est la société de production derrière deux séries originales d’Apple TV + – The Morning Show susmentionné, ainsi que Truth Be Told. Le premier suit les événements devant et derrière la caméra dans une entreprise fictive d’émission matinale. Alors que ce dernier, selon Apple, est un drame qui “donne un aperçu unique de l’obsession de l’Amérique pour les vrais podcasts criminels”. Et il “met au défi ses téléspectateurs de considérer les conséquences lorsque la poursuite de la justice est placée sur une scène publique”.

Gardez vos amis proches et vos ennemis plus proches encore! 👀 La production #HelloSunshine @TruthBeTold Saison 2 avec @octaviaspencer & #KateHudson sera présentée en première le 20 août sur Apple TV+ #AppleOriginals. https://t.co/5CUNRMPoI https://t.co/Jx5pZXhwmK – Hello Sunshine (@hellosunshine) 16 juin 2021

Hello Sunshine a également produit plusieurs autres succès de divertissement non Apple. Ils incluent le film Gone Girl ainsi que le drame Big Little Lies de HBO. Cela dit, notre publication sœur Variety note que le prix de vente potentiel de 1 milliard de dollars est «un chiffre impressionnant», étant donné que Hello Sunshine est encore un acteur relativement nouveau de l’industrie du divertissement – ​​malgré sa poignée de productions animées.

Le potentiel d’une acquisition de Hello Sunshine laisse également présager une évolution intéressante pour le service de télévision en streaming d’Apple.

Nous avons été assez optimistes dès le départ ici qu’Apple TV + est meilleur que ce que la sagesse conventionnelle suggère. Des émissions comme Ted Lasso et le drame d’espionnage israélien Téhéran sont sublimement bons, et Apple a également une pile croissante de longs métrages originaux de premier ordre comme Greyhound de Tom Hanks.

Ce que cet accord pourrait signifier pour Apple TV+

Tout cela pour dire : la qualité n’a pas vraiment été le problème pour le service de streaming du fabricant d’iPhone. C’est la quantité, ou son absence.

La bibliothèque de contenu Apple TV+ n’inclut actuellement aucune émission de télévision ou film tiers. Cet accord pourrait (s’il est conclu) être une façon pour Apple de continuer à essayer de surdimensionner son inventaire. Hello Sunshine, en d’autres termes, représente un moyen assez simple d’apporter plus de films et d’émissions de télévision sur la plate-forme.

