Apple serait “ très proche ” de la conclusion d’un accord de fabrication de voitures Apple – .

Des rapports début janvier affirmaient qu’Apple était sur le point de signer un accord de fabrication pour sa voiture électrique autonome Apple. On s’attendait à ce que Hyundai et sa filiale Kia remportent le contrat lucratif. Le premier a initialement confirmé les discussions avec le fabricant d’iPhone avant de nier que des négociations aient eu lieu pour la fabrication d’Apple Car.

L’accord aurait vu Kia produire en masse la voiture Apple dans l’une de ses usines américaines, consacrant toute une ligne de production à Apple. Apple aurait fourni la conception matérielle et les logiciels, plutôt que de réutiliser l’un des modèles Hyundai ou Kia. Mais la voiture aurait pu être construite sur la toute nouvelle plate-forme électrique de Hyundai. Des rapports ont déclaré plus tard qu’Apple avait mis l’accord en conserve, contrarié que Hyundai ait révélé quelque chose qu’il n’aurait pas dû avoir.

Un nouveau rapport en provenance de Corée suggère qu’une autre société est maintenant en ligne pour prendre le relais. Cette fois, ce n’est pas Hyundai-Kia qui serait proche d’un contrat Apple Car, mais LG, via son partenariat avec Magna.

En décembre dernier, LG a annoncé une joint-venture avec Magna International pour fabriquer des moteurs électriques, des onduleurs et des chargeurs embarqués pour véhicules électriques. Un rapport détaillant les intentions de LG de quitter le marché mobile et de poursuivre d’autres opportunités de croissance a mentionné le partenariat LG-Magna, indiquant que Magna était en pourparlers avec Apple. Il y a des années, un autre ensemble de fuites désignait l’entreprise canadienne comme un fabricant potentiel de voitures Apple. LG a ensuite confirmé qu’il arrêterait de fabriquer des smartphones, soulignant les opportunités dans d’autres secteurs, y compris l’industrie des véhicules électriques:

La décision stratégique de LG de quitter le secteur extrêmement compétitif de la téléphonie mobile permettra à l’entreprise de concentrer ses ressources dans des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’intelligence artificielle et les solutions interentreprises, ainsi que les plateformes et prestations de service.

Un nouveau rapport du Korea Times dit maintenant que LG-Magna est «très proche» du projet Apple Car. L’accord donnerait à Apple l’accès au LG Magna e-Powertrain, LG et Magna gérant l’approvisionnement initial de Apple Car.

«LG Magna e-Powertrain est sur le point de signer des contrats avec Apple en vertu desquels ils pourraient gérer la production en volume initial des véhicules électriques Apple. Les détails du contrat sont toujours en cours de discussion », a déclaré une source anonyme au journal.

L’accord LG Magna e-Powertrain est évalué à 1 milliard de dollars. LG détiendra 51% de la nouvelle société et l’accord devrait se conclure en juillet.

La production initiale d’Apple Car «ne sera pas si énorme», car Apple est intéressé à évaluer la qualité marchande d’une voiture qui lui est propre.

«Étant donné que les filiales du groupe LG, notamment LG Display, LG Chem, LG Energy Solution et LG Innotek sont déjà incluses dans la chaîne d’approvisionnement en pièces détachées d’Apple, Apple n’a pas à s’inquiéter des problèmes de chaîne d’approvisionnement», a déclaré la source au site. «Ces filiales LG sont qualifiées pour garantir des rendements de production et une livraison plus rapide des pièces nécessaires pour les véhicules électriques Apple.»

Une autre source a ajouté que LG n’était pas là pour l’argent et que le volume monétaire du partenariat «ne serait pas énorme». LG accueillerait favorablement cette collaboration en raison de l’influence supplémentaire qui accompagne la fabrication d’un produit Apple.

«La marque LG n’étant pas si forte dans l’industrie mondiale des VE, elle a besoin d’une référence assez compétitive pour montrer ses efforts de transformation. De ce point de vue, le pari de LG sur l’Apple EV n’est pas si mal, et vice versa pour Apple », a déclaré cette source.

LG a déjà fourni des moteurs, des batteries et d’autres composants pour les véhicules électriques fabriqués par General Motors et Tesla. Magna fabrique de l’électronique automobile pour d’autres entreprises. Magna a déjà déclaré qu’elle était disposée à construire des voitures dans une usine nord-américaine si elle était contractée pour le faire.

Le rapport affirme qu’Apple et LG-Magna établiront les détails pertinents pour la production une fois l’accord conclu, et le prototype sera taquiné au début de 2024. D’autres rapports indiquent qu’Apple vise à lancer son véhicule électrique de première génération en 2024. -2025.

