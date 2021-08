Apple s’est engagé à donner de l’argent à Haïti après le tremblement de terre, tweete Tim Cook

in

Haïti est confronté à une autre crise après avoir été frappé par un tremblement de terre de magnitude 7,2 samedi, tuant au moins 300 personnes et en blessant plus de 1 800. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a tweeté aujourd’hui qu’Apple ferait un don d’argent au pays.

« Nos cœurs sont avec tous ceux en Haïti qui sont à nouveau confrontés aux conséquences d’un tremblement de terre dévastateur », a écrit Tim Cook sur ce compte Twitter aujourd’hui. « Apple fera un don pour aider les efforts de secours et de rétablissement dans les communautés touchées. »

Selon le journal britannique The Guardian, ce tremblement de terre en Haïti a réduit en ruines des églises, des hôtels et des maisons. Le Premier ministre du pays a décrété un état d’urgence d’un mois.

“Le plus important est de récupérer le plus de survivants possible sous les décombres”, a déclaré Henry. « Nous avons appris que les hôpitaux locaux, notamment celui des Cayes, sont submergés de blessés, de fractures.

C’est loin d’être la première fois qu’Apple s’engage à donner de l’argent en cas de besoin. Le mois dernier, lorsque certains pays d’Europe occidentale ont été inondés, Tim Cook a déclaré qu’Apple ferait un don pour fournir de l’aide et des secours à ces régions.

En 2020, le PDG d’Apple a annoncé un «don substantiel» de fournitures médicales et plus encore pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Pour Haïti, ce séisme est un souvenir douloureux du séisme dévastateur de 2010 qui a fait plus de 200 000 morts.

Le Guardian rapporte également que « le président américain, Joe Biden, a autorisé une réponse immédiate et a nommé Samantha Power comme haut fonctionnaire coordonnant l’effort américain pour aider Haïti. L’USAID aidera à évaluer les dégâts et à aider à la reconstruction, a déclaré Biden, qui a qualifié les États-Unis d'”ami proche et durable du peuple haïtien”.

