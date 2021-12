Apple s’est engagé à investir plus de 275 milliards de dollars en Chine face à la baisse des ventes d’iPhone

Le succès de l’iPhone d’Apple au fil des ans en Chine n’est pas un accident. L’information révèle un accord non signalé auparavant négocié par le PDG d’Apple, Tim Cook, et des représentants du gouvernement chinois, qui a vu la société investir plus de 275 milliards de dollars dans le pays sur cinq ans. L’accord a été conclu à un moment où les fabricants de smartphones locaux forçaient la chute des ventes d’iPhone en Chine.

L’Information cite des entretiens et des documents internes d’Apple indiquant que l’engagement a commencé en 2016, lorsque Tim Cook s’est rendu régulièrement en Chine pour faire pression sur le gouvernement pour obtenir des exemptions aux mesures réglementaires qui auraient un impact négatif sur Apple.

Tout au long de cette année charnière, Cook, qui était l’architecte de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine, a personnellement fait pression sur les responsables contre les menaces qui auraient entravé les appareils et services de l’entreprise, notamment Apple Pay, iCloud et l’App Store, selon les documents.

Sous la direction de Cook, l’équipe des affaires gouvernementales d’Apple a travaillé avec l’agence de planification économique chinoise pour améliorer les relations.

L’accord de 1 250 mots a été conçu à l’origine par l’équipe des affaires gouvernementales d’Apple en Chine comme un moyen d’améliorer les relations avec Pékin et de gagner une audience auprès des hauts dirigeants, selon une personne familière avec l’accord. Les réunions en face à face avec de hauts responsables chinois sont devenues une priorité pour les dirigeants d’Apple après que les régulateurs ont fermé les livres et les films iTunes en avril 2016, a déclaré la personne.

Bien que l’accord stratégique ait pu être conclu sans divulgation, les mesures prises pour le faire respecter étaient en grande partie publiques, à commencer par l’investissement d’un milliard de dollars d’Apple dans le service de covoiturage Didi Chuxing cette année-là.

Quelques jours après l’annonce de l’investissement, des représentants d’Apple et du gouvernement chinois ont signé l’accord :

Cinq jours plus tard à Pékin, Cook, ainsi que le directeur des opérations Jeff Williams et la chef des affaires gouvernementales Lisa Jackson, ont rencontré publiquement de hauts responsables du gouvernement dans le complexe secret des dirigeants du pays, Zhongnanhai. Aucune des deux parties n’a divulgué les détails de la visite, mais ils étaient là en partie pour signer l’accord économique, qui engageait Apple à aider environ une douzaine de causes privilégiées par la Chine. Ils comprenaient un engagement à aider les fabricants chinois à développer « les technologies de fabrication les plus avancées » et à « soutenir la formation de talents chinois de haute qualité ».

En outre, Apple s’est engagé à « utiliser davantage de composants de fournisseurs chinois dans ses appareils, à signer des accords avec des sociétés de logiciels chinoises, à collaborer sur la technologie avec des universités chinoises et à investir directement dans des sociétés de technologie chinoises », selon le rapport.

Il est également intéressant de noter que l’accord de cinq ans devait être renouvelé automatiquement pour une année supplémentaire en mai 2021 si les deux parties étaient d’accord. Cela signifie-t-il que la position d’Apple en Chine au cours des prochaines années devrait être une préoccupation pour l’entreprise et les investisseurs ?

Au début de cette année, les ventes d’iPhones dans le pays sont revenues aux niveaux d’avant la pandémie, bien qu’Apple soit désormais confronté à la même pénurie mondiale de puces et aux mêmes contraintes d’approvisionnement que d’autres entreprises.

Le rapport complet est disponible pour les abonnés à The Information.

