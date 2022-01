Apple Silicon Mac Pro peut être moins évolutif que le modèle 2019

Le dernier rapport de Bloomberg indique que nous pourrions voir le prochain Apple Silicon Mac Pro de la WWDC en juin. Le MacBook Pro M1 Max a déjà donné quelques indications sur la puissance probable de la nouvelle machine, ce qui en fait un produit très attendu pour la production vidéo haut de gamme.

Cependant, une nouvelle analyse de ce à quoi nous pouvons probablement nous attendre indique que le modèle 2022 pourrait être moins évolutif que son prédécesseur…

Nous avons déjà vu à quel point la puissance des puces Apple Silicon peut être offerte par rapport au Mac Pro 2019. Les benchmarks publiés le mois dernier montrent que le MacBook Pro M1 Max exporte la vidéo ProRes trois fois plus vite que le Mac Pro.

Même si vous installez la carte Afterburner de 2 000 $ sur le Mac Pro, le MacBook Pro M1 Max est toujours deux fois plus rapide.

Les tests de référence M1 Max ProRes sur les exportations vidéo ProRes montrent que le MacBook Pro 2021 haut de gamme est trois fois plus rapide que le Mac Pro 2019.

Une nouvelle pièce de Macworld note que cette intégration du matériel Apple avec son propre codec ProRes profite plus qu’au rendu.

Ce même avantage de vitesse peut être appliqué à d’autres facettes du montage vidéo ProRes. Les tâches intensives telles que la réduction du bruit et la stabilisation sont généralement plus rapides sur le M1 Max.

Cependant, dès que vous supprimez ProRes de l’équation, le M1 Max perd son avantage, tombant considérablement derrière le Mac Pro 2019 en ce qui concerne la lecture et l’exportation R3D Raw. Ici, Apple aura besoin de force brute sous la forme des 128 cœurs graphiques supposés.

Thiago Trevisan de Macworld dit qu’il y a un grand point d’interrogation : le facteur de forme de la nouvelle machine.

Le Mac Pro 2013, affectueusement appelé « poubelle » en raison de sa conception, était notoirement limité par ses limites thermiques et son manque de véritable évolutivité. Entrez dans le Mac Pro 2019, avec trois énormes ventilateurs à flux d’air et suffisamment d’emplacements PCI Express pour rendre tout utilisateur professionnel heureux.

Quelle approche Apple adoptera-t-il avec la machine de cette année ? Trevisan pense que l’entreprise peut prendre du recul en matière d’évolutivité.

Un Mac Pro en silicium d’Apple peut éliminer certains de ces besoins grâce à son GPU hyper-performant et à son logiciel optimisé. Les problèmes thermiques sont probablement nuls, car Apple Silicon est efficace et le boîtier Mac Pro permettra généralement une meilleure circulation d’air par rapport au MacBook Pro […]

Avec la conception actuelle du silicium d’Apple ayant tout intégré sur une puce, nous ne savons pas comment ou si Apple mettra en œuvre une telle mise à niveau qui a été vitale pour les besoins des clients actuels de Mac Pro. […]

Tout cela à un prix qui devrait être plus abordable et une meilleure consommation d’énergie par rapport au Mac Pro 2019. Ce prix initial moins élevé peut être compensé par une évolutivité moindre, ce qui rend plus probable l’achat d’une nouvelle machine au moment de la mise à niveau.