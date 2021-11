Apple Silicon MacBook Pro double la durée de vie de ma batterie Intel

Mon tout nouveau MacBook Pro Apple Silicon 16 pouces revendique deux grands avantages par rapport à son prédécesseur Intel. Tout d’abord, les performances du M1 Max. Deuxièmement, l’efficacité énergétique, c’est-à-dire la durée de vie de la batterie.

Pour mes habitudes d’utilisation personnelles, les deux sont assez distincts. Le moment où je veux de l’électricité est pour le montage vidéo, quand je serai presque toujours assis à mon bureau connecté à un grand moniteur. Quand je veux une autonomie de batterie, mon utilisation typique est très différente…

Loin de mon bureau, je n’effectue généralement pas de tâches exigeantes. Il s’agit principalement d’écriture, avec quelques retouches de photos, ainsi que la navigation habituelle sur le Web, les e-mails, etc. Si je fais du montage vidéo, ce ne sera qu’un bref montage de clip pour les réseaux sociaux.

Pourtant, malgré la facilité de ces tâches, mon MacBook Pro Intel n’a donné que cinq à six heures d’utilisation. C’était plus vers la barre des cinq heures lors de l’utilisation normale de la machine, et se rapprochant de six heures si je quittais les applications non utilisées activement et que je réduisais la luminosité d’un cran par rapport à mon niveau préféré.

Apple a déjà dit que les puces M1 conservent leur efficacité énergétique lors de l’exécution de tâches exigeantes, mais ce que je voulais savoir, c’est à quelle autonomie de batterie puis-je m’attendre lorsque j’utilise ma machine pour les tâches quotidiennes dans les cafés, les trains et les avions ?

C’est important pour moi pour plusieurs raisons. Premièrement, si je travaille dans un café (comme je le fais parfois pour changer d’air), le fait d’avoir ou non besoin d’une brique de recharge fait une grande différence. C’est moins à porter et me donne plus de flexibilité sur l’endroit où je m’assois. (Je pourrais prendre une batterie externe, mais c’est encore plus lourd à transporter et je dois planifier à l’avance pour m’assurer d’en avoir une chargée, donc je préférerais ne pas avoir à le faire.)

Deuxièmement, alors que les trains et les avions ont de plus en plus tendance à avoir une alimentation électrique au siège, c’est encore loin d’être universel. De nombreuses routes sont desservies par des avions plus anciens qui n’ont de l’électricité que dans les sièges premium, et je me suis même retrouvé en classe économique premium sur l’un des 747 vieux de 20 ans de British Airways qui n’avaient de l’électricité qu’en classe affaires.

Même lorsque l’alimentation au siège est disponible, ce n’est pas toujours pratique. Un câble d’alimentation peut gêner, surtout si je ne peux pas m’asseoir près du hublot et que quelqu’un d’autre doit passer. Ainsi, un ordinateur portable avec une batterie capable de faire face à un vol long-courrier est beaucoup plus simple.

Ce n’est pas une bonne idée de mettre une batterie à zéro régulièrement, mais je l’ai fait à des fins de test. Je peux signaler que dans des circonstances où ma machine Intel m’a donné une touche pendant cinq heures – toutes mes applications habituelles en cours d’exécution et à mon niveau de luminosité préféré – mon modèle M1 Max m’a donné 10 heures, sept minutes avant de s’éteindre. Donc, c’était encore loin des 14 heures réclamées par Apple, mais à peu près exactement le double de la durée de vie d’Intel.

Pour moi, c’est une énorme différence. Cela signifie que lorsque je suis à Londres, je peux laisser ma brique électrique à la maison, même si je m’attends à travailler dans des cafés toute la journée. En voyage, je peux le recharger dans le salon avant d’embarquer, puis l’utiliser aussi longtemps que je le souhaite à bord sans dépendre de l’alimentation électrique au siège.

C’est la différence entre une machine qui me permet de travailler assez longtemps sur batterie et une qui dure une journée complète de travail. C’est un avantage assez important.

C’est mon expérience – et la vôtre ? Veuillez nous faire savoir comment vous trouvez la durée de vie de la batterie des modèles Apple Silicon MacBook Pro.

