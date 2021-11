Apple simplifie le mode macro de l’iPhone 13 Pro pour un meilleur contrôle de l’appareil photo : tout savoir

Apple a lancé la série iPhone 13 plus tôt cette année pour des critiques élogieuses.

Apple a simplifié le mode macro de l’iPhone 13 Pro avec la dernière version bêta d’iOS 15.2. La dernière mise à jour comporte un bouton qui peut activer et désactiver le mode macro, a rapporté ..

L’icône en forme de fleur apparaît lorsque l’appareil photo est proche d’un objet pour prendre des photos macro et permet aux utilisateurs de basculer facilement entre l’activation et la désactivation sans accéder à la page Paramètres.

ZolloTech a récemment partagé une vidéo montrant le fonctionnement de la fonctionnalité dans iOS 15.2 beta 2 – si la macro automatique est désactivée, le bouton apparaît lorsque l’appareil photo est proche de quelque chose. Appuyer sur le bouton semble activer la macro automatique et le téléphone passera en mode macro. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver le mode et le téléphone revient à l’appareil photo normal.

De nombreux critiques avaient averti que la transition automatique vers le mode macro pourrait s’avérer être une expérience choquante lors du premier lancement de l’iPhone 13 Pro, car le téléphone changeait d’objectif sans avertissement. La solution d’Apple pour le problème – une bascule qui permet aux utilisateurs de désactiver la fonction de commutation automatique – a rendu les choses encore plus compliquées.

L’iOS 15.2 beta 2 simplifie les choses. Si c’est trop compliqué, les utilisateurs peuvent simplement laisser la macro automatique activée et l’iPhone 13 Pro prendra une photo macro s’il est proche d’un objet. Pour un contrôle plus précis, les utilisateurs peuvent désactiver la fonction Macro automatique mais toujours accéder facilement au mode si le téléphone pense qu’il serait mieux adapté à l’image.

Apple a lancé la série iPhone 13 plus tôt cette année pour faire l’éloge des critiques avec l’approche pratique de l’entreprise envers le modèle, ce qui lui a valu les éloges des critiques. La variante 128 Go Pro est au prix de Rs 1 19 900, tandis que la variante de stockage 256 Go coûte Rs 1 29 900. La variante avec 512 Go de stockage est au prix de Rs 1 49 900, tandis que la variante 1 To – la première dans l’histoire d’Apple – coûte Rs 1 69 900.

