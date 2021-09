Apple sort iOS 15 et iPadOS 15 le 20 septembre

Après un été plein de tests bêta, Apple a officiellement annoncé aujourd’hui qu’il publiera iOS 15 et iPadOS 15 au public le lundi 20 septembre. La mise à jour comprend une poignée de nouvelles fonctionnalités et modifications, telles que des mises à jour de FaceTime, de nouveaux changements de notification , et plus.

Bien qu’il n’ait pas été mentionné lors de l’événement d’aujourd’hui, le communiqué de presse d’Apple pour l’iPhone 13 a révélé la date de sortie.

Pour rappel, iOS 15 est pris en charge par tous les modèles d’iPhone et d’iPod touch fonctionnant sous iOS 14. Cela inclut :

iPhone 6s et 6s Plus iPhone SE (1ère génération) iPhone 7 et 7 Plus iPhone 8 et 8 Plus iPhone X iPhone XS et XS Max iPhone XR iPhone 11 iPhone 11 Pro et 11 Pro Max iPhone 12 mini et iPhone 12 iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max iPhone SE (2e génération) iPod touch (7e génération)

Même si certaines fonctionnalités telles que SharePlay seront absentes de la première version d’iOS 15, il existe encore une multitude de nouvelles fonctionnalités notables. L’un des changements les plus notables est quelque chose appelé Focus, qui vous permet de définir des préférences personnalisées pour les notifications et les écrans d’accueil.

Une autre nouvelle fonctionnalité d’iOS 15 est la toute nouvelle application Météo, qui vous permet d’afficher des cartes météo en plein écran indiquant les précipitations, la qualité de l’air et la température. La conception de l’application Météo s’ajuste également pour afficher les informations météorologiques les plus importantes pour cet emplacement et comprend de nouveaux modules de cartes, une prévision mise à jour sur 10 jours et de nouvelles données météorologiques graphiques.

iOS 15 inclut également un tout nouveau design pour Safari, qui a subi plusieurs révisions au cours de la période de test bêta. « La barre d’onglets simplifiée prend moins de place sur la page et flotte légèrement au-dessus du bas de l’écran, où elle est plus facile à atteindre. La barre s’écarte de manière transparente lorsque vous faites défiler et réapparaît en appuyant sur », explique Apple.

Vous pouvez en savoir plus sur les nouveautés d’iOS 15 dans notre guide complet ici. Tenez-vous au courant de tout ce qu’Apple annonce lors de son événement de septembre dans notre hub d’actualités en direct.

