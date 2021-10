Apple sortira macOS Monterey et iOS 15.1 la semaine du 25 octobre

En plus de dévoiler les tout nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro lors de son événement Unleashed, Apple a officiellement partagé les dates de sortie de macOS Monterey et iOS 15.1. La mise à jour majeure de macOS et iOS 15.1 seront lancées la semaine prochaine.

Apple effectue ses tests bêta pour macOS Monterey depuis juin et nous avons maintenant appris que le nouveau système d’exploitation prévu sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs d’un Mac compatible.

Dans son article AirPods 3 Newsroom, Apple a confirmé que macOS Monterey arrivera la semaine du 25 octobre, probablement le 25 ou le 26. Sur la page officielle de Monterey, la date de lancement est le 25 octobre. iOS 15.1 pourrait également arriver à ce moment-là, mais il pourrait arriver plus tard dans la semaine.

iOS 15.1 réactive SharePlay, ajoute la prise en charge des cartes de vaccination COVID-19, une bascule Auto Macro, et plus encore.

Les nouvelles fonctionnalités et modifications apportées à macOS 12 Monterey incluent un Safari totalement repensé, une application de raccourcis arrivant sur le Mac, un nouveau mode Focus, Quick Notes, AirPlay vers Mac, Universal Control pour fonctionner de manière transparente sur plusieurs appareils Apple, et plus encore.

Mais nous devrons voir si Universal Control arrivera (il vient officiellement de commencer à tester dans la bêta 10 de Monterey).

En ce qui concerne la compatibilité, voici les exigences Mac :

2015 et versions ultérieures MacBook Début 2015 et versions ultérieures MacBook Air Début 2015 et versions ultérieures MacBook Pro Fin 2014 et versions ultérieures Mac mini Fin 2015 et versions ultérieures iMac 2017 et versions ultérieures iMac Pro Fin 2013 et versions ultérieures Mac Pro



