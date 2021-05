Apple souligne son partenariat avec Huston-Tillotson HBCU, offrant des bourses, des appareils et plus encore

Apple a partagé plus d’informations sur son récent partenariat pour aider à soutenir les collèges et universités historiquement noirs (HBCU), cette fois avec l’Université Huston-Tillotson. Avec un programme pluriannuel, Apple propose des bourses, du matériel, des logiciels, ainsi que du développement professionnel pour aider à soutenir la prochaine génération d’éducateurs noirs.

Le partenariat avec l’Université Huston-Tillotson est la dernière de l’Initiative pour l’équité raciale et la justice (REJI) d’Apple, pour laquelle elle s’est engagée à hauteur de 100 millions de dollars. Apple a souligné le partenariat dans un article publié aujourd’hui dans la salle de presse:

Le partenariat pluriannuel d’Apple avec Huston-Tillotson complète d’autres engagements que la société a établis dans le cadre de son initiative d’équité raciale et de justice, en collaboration avec la communauté HBCU pour développer des programmes et offrir de nouvelles opportunités d’apprentissage et de main-d’œuvre.

À Huston-Tillotson, Apple offre des bourses aux étudiants du programme, appelées Pre-Ed Scholars, ainsi que des cours de matériel, de logiciels et de développement professionnel pour les étudiants et les professeurs.