Apple soutient que les plaintes Spotify sont des “ griefs commerciaux ” en audience

Apple affirme que son App Store n’est pas anticoncurrentiel et que les plaintes de Spotify ne sont que des «griefs commerciaux».

À la suite d’une audition, le responsable de la conformité d’Apple, Kyle Andeer, a officiellement écrit au sous-comité des comités judiciaires du Sénat américain sur la politique de la concurrence, l’antitrust et les droits des consommateurs. Les arguments écrits élargissent les arguments verbaux que M. Andeer a formulés au sujet des plaintes qu’Apple fait face à Spotify, Tile et Match.

«J’ai apprécié l’occasion de comparaître devant le sous-comité le mois dernier», commence la lettre. «Et je demande au Sous-comité d’inclure cette lettre dans le compte rendu pour s’assurer qu’il y a un reflet exact des faits considérés, en particulier en ce qui concerne les allégations spécifiques formulées contre Apple lors d’une audience.»

La lettre commence alors à contester les plaintes de Spotify concernant les pratiques anticoncurrentielles d’Apple.

«Spotify paie une commission sur moins de 1% de ses abonnés premium», écrit Andeer. «Lorsque Apple a réduit la commission applicable à Spotify, Spotify n’a pas réduit ses prix pour ses clients, malgré le témoignage du témoin de Spotify selon lequel« payer la taxe de 30% d’Apple nous aurait forcé à augmenter les prix à la consommation ».

Andeer a également réfuté le témoignage d’un témoin pour Spotify qui affirme qu’Apple a mis en place des ordonnances de bâillon. «En fait, Apple n’interdit pas aux développeurs de communiquer avec leurs clients. Apple dit simplement que les développeurs ne peuvent pas rediriger les clients qui se trouvent dans l’App Store pour quitter l’App Store et aller ailleurs. »

Apple continue de faire valoir que l’App Store est une aubaine pour les développeurs et assure la sécurité des clients, quelles que soient les plaintes de Spotify.

«Les développeurs qui ont témoigné à l’audience figuraient parmi les plus importants et les plus réussis de l’App Store, et leur témoignage était davantage axé sur des griefs liés à des différends commerciaux avec Apple que sur des problèmes de concurrence avec l’App Store», résume la lettre d’Andeer.

“Plutôt que de démontrer un problème de concurrence, ces témoins – représentant des entreprises qui ont prospéré dans l’écosystème d’Apple – ont montré comment Apple et l’écosystème iOS favorisent la concurrence.”

Spotify, Tile et Match sont les trois sociétés qui ont reçu des réfutations point par point. Ces trois sociétés ont rejoint la Coalition for App Fairness pour essayer de forcer la main d’Apple à modifier ses règles de commission. Cet effort a partiellement réussi, car Apple a modifié ses règles de commission – mais ces changements n’affectent que les petits développeurs.

Même Google a apporté quelques modifications à sa structure de commissions afin que les entreprises qui gagnent moins de 1 million de dollars par an ne soient soumises qu’à des frais de 15% au lieu des 30% complets. Le modèle de Google comprend Spotify et d’autres membres de la coalition, qui ne paieront qu’une commission de 15% sur leur premier million généré.