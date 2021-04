Apple Store passe avant l’événement iPad Pro “ Spring Loaded ”: comment regarder en direct, autres détails

Le produit phare du premier événement matériel d’Apple en 2021 devrait être le tout nouvel iPad Pro.

Fidèle à la tradition, la boutique en ligne d’Apple est tombée en panne des heures avant l’événement matériel de Cupertino prévu pour le 20 avril à 22h30, son premier pour 2021. Pour ceux qui ne le savent pas, Apple fait cela pour augmenter le magasin avec de nouveaux produits – ceux qu’il fera lancer plus tard ce soir.

Si vous vous dirigez vers la boutique en ligne Apple dès maintenant, vous serez accueilli par une bannière qui montre, la phrase désormais emblématique, «soyez de retour» menant à la raison pour laquelle le site Web est en panne. «Nous effectuons des mises à jour sur l’Apple Store. Revenez bientôt », lit-on.

Événement virtuel Apple Spring Loaded: quand et comment regarder la diffusion en direct

L’événement, qu’Apple organise pratiquement à la suite de l’épidémie de coronavirus, sera diffusé depuis Apple Park et pourra être visionné via plusieurs canaux à 22h30 en Inde. Vous pouvez y accéder via le site Web Apple Events ou l’application Apple TV sur les appareils mobiles, les PC, les ordinateurs portables ainsi que les téléviseurs intelligents.

Vous pouvez également regarder l’événement virtuel Spring Loaded sur YouTube via la chaîne dédiée d’Apple.

Événement virtuel Apple Spring Loaded: à quoi s’attendre

Ces modèles iPad Pro devraient également être livrés avec des ports USB Type-C mis à jour et des caméras plus puissantes. Le premier modèle 12,9 pouces devrait être le premier iPad à passer à un mini écran LED, une technologie qui permettrait apparemment à Apple d’offrir un meilleur contraste, entre autres.

Passant à autre chose, Apple devrait également annoncer des mises à jour de ses modèles réguliers d’iPad et d’iPad Mini.

Également sur la carte, de nouveaux modèles d’iMac avec du silicone Apple personnalisé. Les spéculations sont nombreuses sur le fait qu’Apple est susceptible de mettre à jour la conception de l’iMac cette année en l’alignant sur le Pro Display XDR. De nouvelles couleurs pourraient également être en vue.

Ailleurs, Apple aurait également équipé son rival Tile AirTags ainsi qu’un nouveau service d’abonnement Podcasts Plus pour l’événement d’aujourd’hui. Surveillez cet espace pour notre couverture complète de l’événement virtuel Apple Spring Loaded.

