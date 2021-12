Apple Stores Obtenir un outil pour mettre à jour les AirPods Pro vers la dernière version du micrologiciel

À partir du début de la semaine prochaine, les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés Apple auront accès à un nouvel outil de diagnostic AirPods Firmware Updater pour mettre à jour les AirPods Pro vers le dernier firmware, selon une note interne obtenue par MacRumors.



L’outil permettra aux techniciens ayant accès à Apple Service Toolkit 2 de télécharger le dernier micrologiciel sur les AirPods Pro d’un client lors de rendez-vous de réparation dans certains scénarios, par exemple si l’un des AirPods Pro gauche ou droit du client n’a pas réussi à se mettre à jour, le client utilise un appareil non iOS, ou le client a reçu des AirPods Pro de remplacement avec une version de micrologiciel différente de celle de l’AirPod et/ou de l’étui de charge toujours en sa possession.

Apple répertorie l’outil comme étant compatible avec les AirPods Pro avec un étui de chargement sans fil ou un étui de chargement MagSafe. On ne sait pas si l’outil fonctionnera avec d’autres modèles d’AirPod, tels que les AirPod de troisième génération récemment publiés.

L’outil est nécessaire car il n’existe aucun moyen manuel pour les clients de mettre à jour le micrologiciel de leurs AirPod. En général, les AirPod connectés à un iPhone ou à un iPad devraient automatiquement se mettre à jour vers le dernier micrologiciel après une période de temps assez courte, et il peut être utile de garder les AirPod dans leur étui de chargement et connectés à une source d’alimentation.

À partir de maintenant, le programme de mise à jour du micrologiciel AirPods sera réservé à un usage interne d’Apple, sans indication que l’outil sera rendu public. Le compte Twitter @StellaFudge a été le premier à partager des informations sur l’outil plus tôt dans la journée.

Apple lance un outil AirPods Firmware Updater ! Après toutes ces années d’attente, sa venue ! Il y a un hic cependant. Il est uniquement disponible pour les techniciens Apple. Il est également uniquement destiné aux personnes qui utilisent des AirPod avec des éléments non Apple, ou des AirPod dont le micrologiciel ne correspond pas. – Stella – Fudge (@StellaFudge) 10 décembre 2021

