Apple Studios sécurise le long métrage “Raymond and Ray” avec Ewan McGregor et Ethan Hawke

Apple Original Films a annoncé lundi avoir obtenu les droits du long métrage Raymond et Ray. Il met en vedette Ewan McGregor (Trainspotting, Fargo, Halston) et Ethan Hawke (The Northman, The Good Lord Bird, First Reformed).

Raymond et Ray raconte l’histoire des demi-frères Raymond (M. McGregor) et Ray (M. Hawke). Malgré un père épouvantable, ils ont conservé leur sens de l’humour et profitent de ses funérailles pour se réinventer. M. McGregor est déjà sur Apple TV+ dans le cadre de la série Long Way Up.

Le film sera produit par Apple Studio et écrit et réalisé par Rodrigo García (En traitement, Albert Nobbs). Le lauréat d’un Oscar, Alfonso Cuarón (Roma, Gravity), Bonnie Curtis (Saving Private Ryan, Albert Nobbs) et Julie Lynn (Albert Nobbs, To The Bone), seront également producteurs pour Mockingbird Pictures. Gabriela Rodriguez et Shea Kammer seront les productrices exécutives. Aucun détail de sortie n’avait été annoncé au moment de la rédaction de cet article.

