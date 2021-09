Apple supprime discrètement le modèle iPhone SE de 256 Go de la boutique en ligne

Suite aux mises à jour de ses gammes de produits cette semaine, Apple a discrètement abandonné l’option de capacité de 256 Go pour l’iPhone SE.



Avant cette semaine, l’‌iPhone SE‌ était disponible dans des configurations de 64 Go, 128 Go et 256 Go, mais depuis l’événement “California streaming” de mardi et le remaniement ultérieur de la gamme de produits, seules la première et la deuxième de ces capacités sont répertoriées sur la boutique en ligne d’Apple. Le prix des options ‌iPhone SE‌ de 64 Go et 128 Go reste le même.

Selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, Apple prévoit une mise à jour de l’iPhone SE‌ pour le premier semestre 2022. Le modèle actuel a été lancé en avril 2020, donc la suppression de la variante de 256 Go pourrait être un signe qu’Apple commence à ralentir la production de ce modèle particulier.

Lors de son événement virtuel, Apple a annoncé que les iPhone 13 et ‌iPhone 13‌ mini démarrent avec 128 Go de stockage, soit le double des 64 Go de base proposés pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini.

Les capacités de stockage disponibles pour les ‌iPhone 13‌ et ‌iPhone 13‌ mini incluent 128 Go, 256 Go et 512 Go, tandis que les iPhone 13 Pro et ‌iPhone 13 Pro‌ Max ont également une nouvelle option de stockage de 1 To.

Les prix continuent de commencer à 699 $ pour le iPhone 13‌ mini, 799 $ pour le ‌iPhone 13‌, 999 $ pour le ‌iPhone 13 Pro‌ et 1 099 $ pour le ‌iPhone 13 Pro‌ Max. Les précommandes pour les nouveaux modèles ‌iPhone 13‌ commencent vendredi.

