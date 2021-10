Apple suspend le programme de réparation de la carte mère de l’iPhone 8

Apple a mis un terme à son programme de remplacement de l’iPhone 8 Logic Board après trois ans.

Noté pour la première fois par MacRumors, le programme a duré trois ans à partir d’août 2018, mais n’est plus proposé. Apple a supprimé le programme de son site Web.

Apple a annoncé en août 2018 qu’il avait “déterminé qu’un très faible pourcentage d’appareils iPhone 8 contiennent des cartes logiques avec un défaut de fabrication” qui a provoqué des redémarrages inattendus des appareils, un écran gelé ou un échec de mise sous tension. Apple a réparé gratuitement les appareils identifiés. Plus précisément, il s’appliquait aux unités vendues entre septembre 2017 et mars 2018 en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, à Macao, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Le régime ne s’appliquait pas à l’iPhone 8 Plus. Alors que la fermeture du programme aura probablement un impact minimal sur les utilisateurs, toute personne qualifiée et ayant besoin que le problème soit résolu devra désormais payer pour une réparation auprès d’Apple ou envisager une option tierce.

L’iPhone 8 d’Apple est sorti il ​​y a quatre ans et a depuis été supplanté par de nombreuses nouvelles itérations de l’iPhone, y compris plus récemment l’iPhone 13. Le nouveau meilleur iPhone d’Apple dispose d’un processeur A15 Bionic, de grandes mises à niveau de l’appareil photo et d’un écran amélioré.

Apple propose un certain nombre de programmes de service pour les appareils présentant des défauts et des défauts identifiés. Actuellement, il propose des programmes pour l’iPhone 12 et 12 Pro concernant les problèmes de son, ainsi que des remplacements d’affichage pour l’iPhone 11, les correctifs AirPods Pro et l’iPad Air.

