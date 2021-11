Apple suspend temporairement ses ventes en Turquie après le krach monétaire

Apple semble avoir temporairement interrompu les ventes d’appareils en Turquie alors que la crise économique du pays s’aggravait mardi matin. La livre a chuté de 15% après que le président turc Tayyip Erdogan a fermement défendu les récentes baisses de taux, rapporte ..



À l’heure actuelle, la vitrine d’Apple en Turquie est opérationnelle et opérationnelle, mais aucun appareil ne peut être ajouté à un panier virtuel ou acheté pour le moment en raison de la volatilité.

Une livre turque équivaut à environ 0,078 dollar américain à l’heure actuelle, et sa valeur n’a cessé de baisser depuis la semaine dernière. Au cours de l’année dernière, la livre a chuté de 45 % par rapport au dollar.

On ne sait pas quand Apple pourrait reprendre ses ventes en Turquie, mais l’inflation est proche de 20 % et avec Erdogan continuant de refuser d’augmenter les taux d’intérêt, la baisse pourrait se poursuivre.

