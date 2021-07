Apple SVP Eddy Cue nommé au conseil d’administration de l’Université Duke

Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services Internet d’Apple, vient de rejoindre le conseil d’administration de l’Université Duke aux côtés de six nouveaux membres.

Comme repéré par AppleInsider (via Today Duke), Eddy Cue d’Apple a rejoint le conseil d’administration de l’Université Duke début juillet avec Michael J. Bingle, vice-président de Silver Lake Group ; Nancy-Ann DeParle, associée directrice et cofondatrice de Consonance Capital Partners; et Grant H. Hill, Temple de la renommée du basket-ball et fondateur de Hill Ventures.

Tous serviront des mandats de six ans et trois observateurs ont également été nommés au conseil d’administration : Vikas J. Patel, propriétaire et médecin principal de North Carolina Dermatology Associates ; Doha Ali, diplômé de Duke 2021 qui a étudié l’économie et la sociologie ; et Gerardo A. Párraga, diplômé de la faculté de droit 2021.

Dans le message de Duke, l’université mentionne un bref résumé du travail d’Eddy Cue chez Apple :

Queue T’86 est membre de l’équipe de direction d’Apple, supervisant les services de l’entreprise, notamment Apple Music, Apple Pay, Maps, Search Ads, les services iCloud innovants d’Apple et les applications de productivité et de créativité d’Apple. Il dirige également l’équipe nouvellement créée chargée de développer tous les aspects de la programmation vidéo mondiale d’Apple. Il rejoint l’entreprise en 1989. Cue a aidé à créer la boutique en ligne Apple en 1998, l’iTunes Store en 2003 et l’App Store en 2008. Il a également joué un rôle clé dans le développement de la suite d’applications iLife primée d’Apple. «

Bien qu’Eddy Cue ait disparu lors de la keynote de la WWDC21, l’exécutif d’Apple a récemment parlé de la qualité audio sans perte d’Apple Music et a fait l’éloge de la fonction Spatial Audio, dont il pense que « chaque nouvelle chanson qui sort » sera disponible en Spatial Audio et Dolby Atmos.

«Je pense que nous allons certainement voir chaque nouvelle chanson qui sort très rapidement ici dans Dolby Atmos, et vous allez voir des gens consulter leurs catalogues antérieurs. On a déjà vu ça. Nous l’avons vu avec Taylor Swift et, évidemment, Ariana Grande, J. Balvin, The Weeknd, Kacey Musgraves et Maroon 5. Nous sommes vraiment excités à ce sujet.“

Eddy Cue a récemment été présentateur lors des keynotes d’Apple, mais il joue toujours un rôle crucial dans l’écosystème de l’entreprise. Il est également courant qu’un cadre d’Apple fasse partie d’un conseil universitaire ou prononce des discours de remise des diplômes.

