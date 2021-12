Apple tente d’empêcher les développeurs de promouvoir des options de paiement alternatives pour les achats intégrés en Russie

Apple engage une action en justice en Russie pour empêcher les développeurs de promouvoir des méthodes de paiement alternatives pour les achats intégrés qui contournent le système de paiement de l’entreprise, rapporte RT.



Le procès d’Apple tente de contester le Service fédéral antimonopole (FAS) de Russie et la demande qu’il a faite à l’entreprise en août de « mettre fin aux abus sur le marché ». La demande du FAS permettrait aux développeurs d’informer les utilisateurs des options de paiement alternatives pour les achats intégrés, mais Apple cherche à ce que cela soit retiré par voie de contrôle judiciaire.

La demande du FAS était basée sur le fait que certains utilisateurs et développeurs l’avaient informé que certains achats intégrés étaient moins chers en dehors de l’App Store en raison de la commission de 15 à 30 % d’Apple, mais cela n’est pas autorisé à être mis en évidence dans les applications en raison de Les règles d’Apple.

Apple a reçu une date limite du 30 septembre pour permettre aux développeurs de promouvoir des méthodes de paiement alternatives et a été averti que le non-respect de la demande pourrait entraîner une amende basée sur les revenus de l’entreprise en Russie. En octobre, le FAS a engagé une procédure contre Apple pour non-conformité.

Le développement est le dernier point de discorde d’Apple en Russie. En mars, Apple a été contraint de se conformer à une demande du gouvernement russe de montrer aux utilisateurs une liste d’applications approuvées par le gouvernement à télécharger lors de la configuration initiale de l’appareil, et en avril, la société a été condamnée à une amende de 12 millions de dollars pour avoir enfreint les règles anti-monopole avec le magasin d’applications.

