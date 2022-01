Apple teste plusieurs prototypes d’iPhone pliables, mais s’inquiète de la technologie et du marché d’affichage

Apple expérimente plusieurs prototypes d’iPhone pliables, selon le leaker Dylandkt, mais un ‌iPhone‌ pliable n’arrivera peut-être pas dans un proche avenir car Apple a toujours des inquiétudes concernant la technologie d’affichage pliable et le marché des smartphones pliables.



Dans un fil de discussion, Dylandkt a déclaré qu’Apple travaillait sur un éventuel futur appareil, mais que la technologie d’affichage pliable n’est pas assez avancée et qu’il y a encore trop de « compromis » à gérer.

3/3 Alors que d’autres fabricants itèrent sur des produits apparemment en version bêta, Apple tient à s’assurer que la conception n’est pas une régression par rapport au facteur de forme actuel de l’iPhone. Ils sont intéressés à jouer sur le long terme pour voir comment la technologie progresse. – Dylan (@dylandkt) 6 janvier 2022

Apple serait également préoccupé par la question de savoir si les smartphones pliables continueront d’être populaires auprès des consommateurs ou deviendront obsolètes dans les années à venir.

Avant de lancer un iPhone‌ pliable, Apple veut s’assurer qu’un design pliable n’est pas une « régression par rapport au facteur de forme actuel de l’‌iPhone‌ », ce qui pourrait effectivement se produire s’il y avait des problèmes de longévité et de qualité d’affichage en raison de la fonctionnalité de pliage. Les commentaires de Dylandkt suggèrent qu’Apple continue d’adopter une approche attentiste de la technologie des smartphones pliables, mais d’autres rumeurs ont indiqué qu’Apple pourrait sortir un ‌iPhone‌ pliable dès 2023.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré en mai 2021 qu’Apple développait un iPhone‌ pliable avec un écran OLED QHD+ flexible de 8 pouces qui devrait sortir en 2023. L’analyste d’affichage Ross Young a déclaré en décembre qu’Apple ne sortirait pas un ‌iPhone‌ pliable avant 2023 « au plus tôt », 2024 étant une date cible plus probable. Bloomberg a déclaré au début de 2021 qu’Apple avait commencé « les premiers travaux » sur un ‌iPhone‌ avec un écran pliable, indiquant qu’il restait quelques années de développement.

Des rumeurs d’iPhone pliable circulent depuis 2016 et nous avons déjà entendu des rapports sur divers prototypes testés par Apple. Samsung aurait fourni des échantillons d’écrans pliables à Apple à des fins de test, mais le développement ne s’est pas encore étendu au-delà d’un écran.

Au moins l’un des prototypes d’iPhone pliables d’Apple comporterait deux panneaux d’affichage séparés connectés par une charnière, une rupture par rapport aux conceptions à écran unique que Samsung a introduites. Un autre a été décrit comme un ‌iPhone‌ pliable avec un design à clapet similaire au Galaxy Z Flip.

Samsung commercialise des smartphones pliables depuis des années et d’autres fabricants Android ont également adopté la technologie pliable. Les smartphones avec écrans pliables continuent de rencontrer des problèmes de durabilité et de qualité de fabrication, et ils ont également des prix élevés qui dépassent de loin le coût des smartphones standard.