Apple tire ses bénéfices de 65%, mais met en garde contre l’impact des problèmes d’approvisionnement

29/10/2021 à 13:43 CEST

PE

Le géant américain de la technologie Apple a réalisé un bénéfice net de 94 680 millions de dollars (81 422 millions d’euros) au terme de son exercice, qui s’étend d’octobre à septembre, ce qui représente une augmentation de 64,9% par rapport à l’année précédente, selon la multinationale, qui a mis en garde contre l’impact sur ses comptes des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

En ce sens, lors de la conférence avec les analystes après la publication des comptes d’Apple, Tim Cook, Le PDG de la multinationale a reconnu que l’évolution du dernier trimestre de la multinationale a subi un impact négatif de quelque 6 000 millions de dollars (5 156 millions d’euros) provenant des restrictions d’approvisionnement, « et qui ont touché l’iPhone, l’iPad et le Mac ».

Le directeur général d’Apple a souligné que ce problème était motivé par la pénurie de puces, ainsi que par les interruptions de fabrication liées au Covid-19 en Asie du Sud-Est, bien qu’il ait souligné que ce deuxième facteur s’est amélioré ces derniers mois donc ce sera le manque de puces l’élément principal des problèmes d’approvisionnement.

« Cela affectera, affectera, devrais-je dire, pratiquement la plupart de nos produits aujourd’hui, mais du point de vue de la demande, la demande est très solide », a déclaré Cook, qui a reconnu que l’impact des restrictions du trimestre en cours sera supérieur aux 6 000 millions de dollars correspondant à la période entre juillet et septembre.

Les ventes d’Apple sur l’ensemble de sa dernière année a augmenté de 33,2 % en glissement annuel, à 365 817 millions de dollars (314 594 millions d’euros), avec une augmentation de 34,7% des ventes de produits, à 297 392 millions de dollars (255 750 millions d’euros) et 27,2 pour cent de la commercialisation des services, jusqu’à 68 425 millions de dollars (58 848 millions de dollars).

Concrètement, les ventes de iPhone au cours de l’exercice, ils ont rapporté à Apple 191 973 millions de dollars (165 092 millions d’euros), soit 39,3 % de plus, tandis que les ventes de Mac augmenté de 22,9% à 35 190 millions de dollars (30 262 millions d’euros) et le chiffre d’affaires des ventes de iPad ils ont augmenté de 34,3%, à 31 862 millions de dollars (27 400 millions d’euros).

De son côté, les ventes entre ‘vêtements et accessoires ont totalisé 38 367 millions de dollars (32 995 millions d’euros), soit 25,3 % de plus qu’un an plus tôt, tandis que les revenus des services d’Apple ont augmenté de 27,2 %, à 68 425 millions de dollars (58 844 millions d’euros).

Entre les mois de juillet et septembre, le dernier trimestre de votre exercice, La société de Cupertino a réalisé un bénéfice net de 20 551 millions de dollars (17 673 millions d’euros), soit 62 % de plus qu’à la même période de l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires a augmenté de 28,8 %, pour atteindre un record au cours du trimestre de 83 360 millions de dollars (71 687 millions euros).

Les ventes d’iPhone au cours de cette période ont rapporté à Apple 38 868 millions de dollars (33 425 millions d’euros), soit 47% de plus, tandis que Les ventes de Mac ont augmenté de 1,6 %, à 9 178 millions de dollars (7 893 millions d’euros) et le chiffre d’affaires de l’iPad a augmenté de 21,4 % à 8 252 millions de dollars (7 096 millions d’euros).

De son côté, les ventes trimestrielles de wearables et accessoires ont totalisé 8 785 millions de dollars (7 555 millions d’euros), soit 11,5% de plus qu’un an auparavant, tandis que Les revenus des services d’Apple ils ont augmenté de 25,6%, à 18 277 millions de dollars (42 466 millions d’euros).

« Nos résultats records du trimestre de septembre ont clôturé un exercice fiscal remarquable de forte croissance à deux chiffres, au cours duquel nous avons établi de nouveaux records de revenus dans tous nos segments géographiques et les catégories de produits malgré l’incertitude persistante de l’environnement macro », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple.