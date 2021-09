Apple Trade In ajoute des modèles d’iPhone 12: jusqu’à 790 $ pour 12 Pro Max

Apple Trade In est l’un des meilleurs moyens d’échanger votre ancien appareil, et chaque année, Apple attend que les derniers modèles d’iPhone soient annoncés avant d’accepter les modèles de l’année précédente. Apple vient d’ajouter des modèles d’iPhone 12 au programme d’échange.

Les prix sont les suivants :

iPhone 12 Mini : jusqu’à 400 $ iPhone 12 : jusqu’à 530 $ iPhone 12 Pro : jusqu’à 640 $ iPhone 12 Pro Max : jusqu’à 790 $

Bien qu’Apple Trade In n’offre pas toujours les meilleures valeurs pour les téléphones plus anciens, ils ont tendance à être les plus indulgents pour répondre à toutes les exigences pour être en « bon état ». Leurs exigences sont les suivantes :

Bon état (valeur max) si toutes les conditions suivantes s’appliquent :

Il s’allume et fonctionne normalement Tous les boutons fonctionnent Les caméras fonctionnent Le boîtier est exempt de bosses et de rayures L’écran tactile et la vitre arrière ne sont pas endommagés

Certains autres sites commerciaux peuvent avoir des exigences plus élevées pour se qualifier pour différents niveaux de condition, bien que les exigences de «bon état» d’Apple soient généralement similaires à celles d’autres comme Decluttr, MyPhones Unlimited et Gazelle.

Continuez à faire défiler pour voir toutes les différentes valeurs d’échange de nos autres partenaires, et assurez-vous de lire notre liste de contrôle complète pour obtenir des conseils sur ce qu’il faut faire avant d’échanger votre ancien iPhone :

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 12

MyPhones via . : 375 $ cash (64 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 450 $ cash (128 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 500 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Gazelle : 363 $ cash (64Go, débloqué, bon) Gazelle : 370 $ cash (128 Go, débloqué, bon) Gazelle : 454 $ cash (256 Go, débloqué, bon) 471 $ cash (64 Go, débloqué, bon) 500 $ cash (128 Go, déverrouillé, bon) 594 $ cash (256 Go, débloqué, bon)

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 12 Pro

MyPhones via . : 520 $ cash (512 Go, débloqué, bon) Gazelle : 345 $ cash (128 Go, débloqué, bon) Gazelle : 376 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Gazelle : 499 $ cash (512 Go, débloqué, bon) 600 $ cash (128 Go, déverrouillé, bon) 640 $ cash (256 Go, débloqué, bon) 760 $ cash (512 Go, débloqué, bon)

Vous cherchez à échanger votre iPhone/mise à niveau vers iPhone 13 ?

